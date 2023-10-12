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影／暌違3年再度登台 新北府會要角共演歌仔戲《雲開月明》

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府與市議會攜手共演「敬老獻藝歌仔戲」，但因疫情停辦3年，今年以全新戲碼《雲開月明》正式回歸。記者江婉儀／攝影
新北市政府與市議會攜手共演「敬老獻藝歌仔戲」，但因疫情停辦3年，今年以全新戲碼《雲開月明》正式回歸。記者江婉儀／攝影

新北市政府與市議會攜手共演「敬老獻藝歌仔戲」，每年都吸引滿滿人潮觀看，但因疫情停辦3年，今年以全新戲碼《雲開月明》正式回歸，新北市新聞局表示，今年府會攜手演出的首長及議員是歷年最多，邀請民眾10月21日來看好戲。

今天由曾參與演出的議員劉美芳與初次演出的戴湘儀、新聞局長張愛晶及原民局長林瑋茜，在今天宣傳記者會上快閃演出，吸引民眾駐足圍觀，4人也到路口發放DM與民眾互動宣傳索票資訊。

今年歌仔戲演員演出陣容，有多位議員跟局處首長粉墨登場。其中有參演多次者，副議長陳鴻源、劉美芳、白珮茹、林銘仁、馬見 Lahuy．Ipin等議員，以及市議會秘書長陳王正源與研考會專委王瑞玲；以及首度登場者，副市長朱惕之、張愛晶、青年局長邱兆梅、林瑋茜、文化局長張䕒育、社會局長李美珍、客家局長林素琴；新生代議員也有多位參與演出，包括王威元、山田摩衣、呂家愷、黃心華、戴湘儀等，演出人數眾多且多元，呈現繼往開來、欣欣向榮的氣象，保證讓人耳目一新。

市議員劉美芳笑說，演歌仔戲比問政質詢更有挑戰性，果真「台上10分鐘、台下10年功」。

新聞局說明，今年歌仔戲為府會第10次攜手演出，戲碼《雲開月明》敘述明朝知縣周如海三女盈玥為解二姊遭強娶之危，展現機智與敵周旋的故事，劇情高潮迭起、引人入勝。

歌仔戲將於10月21日晚上7時在新北市政府3樓多功能集會堂演出，入場券自今天下午2點起，即可至市府1樓服務台、府中15動畫故事館服務台、新北市藝文中心B1服務台及新莊文化藝文中心服務台免費索取，發完為止。

新北市政府與市議會攜手共演「敬老獻藝歌仔戲」，但因疫情停辦3年，今年以全新戲碼《雲開月明》正式回歸。記者江婉儀／攝影
新北市政府與市議會攜手共演「敬老獻藝歌仔戲」，但因疫情停辦3年，今年以全新戲碼《雲開月明》正式回歸。記者江婉儀／攝影
新北市政府與市議會攜手共演「敬老獻藝歌仔戲」，但因疫情停辦3年，今年以全新戲碼《雲開月明》正式回歸。記者江婉儀／攝影
新北市政府與市議會攜手共演「敬老獻藝歌仔戲」，但因疫情停辦3年，今年以全新戲碼《雲開月明》正式回歸。記者江婉儀／攝影

議員 歌仔戲

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