新北樹林保安陸橋拆除 明起連兩周末夜封大安路口

新北持續「減法工程」，規畫拆除樹林區保安陸橋，工程將於明後天夜間及下周同一時段做大梁及墩柱拆除吊離作業，屆時將封閉大安路及保安街一段交叉口，民眾車輛行經大安路時可改由中山路二段及俊英街通行，行經保安街一段者則可改由三多路及樹新路通行。

養工處說明，樹林保安陸橋拆除工程將分五階段，其中僅大梁及墩柱拆除吊離階段需封閉大安路及保安街一段交叉口，拆除吊離工程將於10月13日、14日及10月20日、21日夜間11時起至翌日上午6時。施工期間若遇雨則順延，造成不便敬請見諒。

屆時將封閉大安路及保安街一段交叉口，行經大安路雙向道路車輛可改由中山路二段及俊英街通行，行經保安街一段車輛可改由三多路及樹新路通行，其餘拆除階段僅使用部分車道及人行道施工，不影響車輛通行，用路人需依改道動線及義交指揮下配合改道。

養工處指出，施工期間共計6條公車路線將調整行駛路線，部分站位將暫停服務，現場公車站牌已張貼公告，並已提前通知公車運營單位，施工造成不便敬請見諒，陸橋拆除後人行空間將變得更寬敞，通行也更為安全便利。

養工處補充，新北升格以來已拆除51座使用率低的人行陸橋，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序進行評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，透過試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後才拆除。

工務局長祝惠美強調，伴隨時代演變及人行環境的進步，陸橋使用率逐漸降低，樹林保安陸橋是新北市升格以來拆除的第52座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估拆除作業，以改善人行環境，並提升市容景觀。