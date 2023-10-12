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北市新鋪道路禁挖3年破功？ 例外太多照挖惹民怨

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市新工處規定，新鋪設的道路3年內禁止開挖，但例外太多仍照挖惹民怨；北市開挖道路，維修管線、接管示意圖。圖／聯合報系資料照
台北市新工處規定，新鋪設的道路3年內禁止開挖，但例外太多仍照挖惹民怨；北市開挖道路，維修管線、接管示意圖。圖／聯合報系資料照

北市府規定，除民生需求、市政建設及搶修，新鋪路面管制禁挖3年，但例外太多惹民怨。北市議員耿葳指出，興隆路三段路面鋪設後禁挖，卻因前後7件工程，路面天天施工造成塞車遭投訴，禁挖3年形同具文。道管中心回應，因為有2件搶修案與住戶接電、設置智慧站牌，才會同意讓管線單位施做。

耿葳今在北市議會工務委員會中質詢，針對新鋪設道路禁挖3年，她說自己就住在剛鋪完路的興隆路三段上，結果碰上工期1年5個月施工案，而前後就有7件施工，民眾反映尖峰時段天天塞車，每天都在開挖道路，質疑「禁挖3年」只是說說而已。

耿葳也提出數據，指出道路挖掘管理中心在5年內核可了3萬多個道路開挖案，其中有8925案為搶修案件，包括挖破地下水管、瓦斯管線等，對於挖損地下管線沒有檢討或檢查機制，圖資也沒有用，成效不佳。

道管中心主任陳昭志回應，新工處在鋪設道路前個年度就會公告，讓管線單位在此前能進場施工，鋪設後就是禁挖3年，但有3種狀況例外，首先是搶修，若不搶修會造成路面損壞；其次市政建設，比方說興隆路就是要做智慧公車站牌接上電力；最後是民生需求，管制路段內若有商家或新建案需要接水、電、電信、下水道與排水側溝都會核可。

至於市政規劃是否有辦法提早規劃？陳昭志說，警局設置監視器沒辦法提早知道布設地點，也會換來換去、智慧公車站牌點會臨時決定，都是在鋪路前無法預先決定，但仍會阻擋汰換管線等工程，計畫只能延後且必須自行承擔後果，而挖掘道路後的修復範圍擴大，不能東一塊、西一塊的補。

針對議員質疑管線搶修量居高不下、道管中心成效不彰，陳昭志表示，道管中心致力整合各管線單位施工期，從2019年的7069件核可案中有2205件搶修，今年9月前降至4985件核可案中有1266案搶修，當中只有2%屬於挖破管線，現在各管線單位施工前都要套圖資，其他管線單位也要了解主要單位施工內容一起配合，才能讓管線挖損的狀況逐年降低。

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