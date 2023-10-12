新北林口重啟汙水接管工程 1700戶2025年完工

林口是新北的超大型住宅區，居民用水及汙水處理成重中之重，雖接管率超過95%，但仍有不少用戶因為管線或建物障礙而無法接管，相當不便，新北水利局規畫重啟相關評估汙水接管工程，該標案預計2025年完工，讓1700戶受益。

林口是龐大的大型住宅區域，居住人數不少，良好規畫也吸引其他區民眾遷入，但也因此讓汙水處理成問題，過去仍有些地點因遭遇私地、地下管線障礙、社區大樓未能配合改管作業、建物型態特殊等因素無法接管，導致民眾生活用水不便。

水利局表示，已將林口過去遭遇各種困難障礙致無法接管的用戶重新評估，辦理「新北市林口地區汙水下水道系統第二期未納管戶接管工程開口契約（第二標）」，該工程歷經8次公開招標，因大環境缺工缺料及疫情影響致建設成本上升，經過預算調整後，終於在9月12日順利決標，預計2025年完工，大約1700戶用戶受益。

水利局指出，林口地區自2002年起奉中央核定汙水下水道實施計畫以來，開始推動汙水相關建設，持續努力至今約20年，針對無法接管用戶重啟調查，邀集管線單位評估可否遷移，以確保所有可能的接管機會，為林口打造更優質居住環境。

居民陳先生表示，社區化糞原本在地下3樓停車場，每一段時間就要花錢抽水肥，平常沒抽的時候就有臭味，抽的時候臭味更是瀰漫整個停車場，現在接入汙水下水道，不用再定期抽水肥，地下室也沒有臭味，相關的維護費用也都省下來，算一算改管費用跟先前比大概5年就回本，社區環境衛生得到改善、杜絕病媒蚊孳生。