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不讓金城武樹專美 蔣萬安推長慶榕小旅行自曝戀愛路線

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今天宣布推出首波12處文化小旅行，包括中正區信仰中心土地公長慶廟後方、270年歷史的「長慶榕」等。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安今天宣布推出首波12處文化小旅行，包括中正區信仰中心土地公長慶廟後方、270年歷史的「長慶榕」等。記者林麗玉／攝影

為吸引更多觀光客到台北市旅遊，市長蔣萬安今天宣布推出首波12處文化小旅行，包括中正區信仰中心土地公長慶廟後方、270年歷史的「長慶榕」；蔣萬安曾祖父、先總統蔣中正為戰備需求打造的圓山密道；還有紀念鄭南榕爭取言論自由的自由巷、紀念蔣渭水的台灣民眾黨總部舊址、信義區和興炭坑等。

由於台東伯朗大道上的金城武樹，每年春節假期都能為台東吸引十多萬觀光客人潮，蔣萬安也被問及，是否也能將270年的長慶榕打造成「台北的金城武樹」吸引網紅、觀光客朝聖？蔣萬安表示，其實連他以前也去過伯朗大道看金城武樹，真的很受民眾歡迎。

蔣萬安說，為了吸引更多觀光客，北市府目前規畫12個深度故事文化點及延伸的文化小旅行，年底則會有35條，這些文化點都有特殊意義，希望透過這樣的文化小旅行，吸引更多民眾、國際友人、觀光客到台北市體驗台北在地特色文化，尤其台北市是百年城市如同一本百年教科學，有非常深厚的文化底蘊，民眾觀光客不僅來休憩，更可以了解背後的故事。

文化局長蔡詩萍分享時也提到，這棵「長慶榕」雖目前名氣不如台東伯朗大道的金城武樹，且市長不輸金城武，金城武樹是孤零零在一條伯朗大道上，不過這棵長慶榕卻是與台北市的社區共存共榮，對面還有社區充滿人情味的小雜貨店，長慶榕更是台北市老樹計畫中的保護老樹。

主持人也要蔣萬安推薦自己的私房小旅行景點，蔣萬安提到，他20多年前在政大唸書，對政大情有獨鍾，包括文學步道、晚上貓空茶文化、還有政大號稱全台最漂亮圖書館等，一旁的文化局長蔡詩萍開玩笑說這應該是蔣市長「談戀愛路線」，蔣萬安大方承認「我的戀愛路線....沒有錯、沒有錯」，還繼續推薦樟山寺、指南宮、動物園等。

這次文化局打造12個深度故事文化點，記者會除邀請藝人大久保麻梨子、財團法人蔣渭水基金會執行長蔣朝根等一同出席，記者會上還製作影片介紹，當介紹到圓山密道、紀念鄭南榕的自由巷時，蔣萬安看著影片神情也頓時變得嚴肅。

這次文化局打造12個深度故事文化點，記者會也邀請藝人大久保麻梨子、財團法人蔣渭水基金會執行長蔣朝根等一同出席。記者林麗玉／攝影
這次文化局打造12個深度故事文化點，記者會也邀請藝人大久保麻梨子、財團法人蔣渭水基金會執行長蔣朝根等一同出席。記者林麗玉／攝影
位於中正區信仰中心土地公長慶廟後方、有270年歷史的「長慶榕」，是台北市老樹計畫中的保護老樹。記者林麗玉／攝影
位於中正區信仰中心土地公長慶廟後方、有270年歷史的「長慶榕」，是台北市老樹計畫中的保護老樹。記者林麗玉／攝影

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