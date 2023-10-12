影／台北「文化小旅行」12景點 重新找尋巷弄的小故事

台北市文化局今日推出台北「文化小旅行」首波12處文化點名單，並在台北晉江街福德爺長慶廟後方的長慶榕樹下，由市長蔣萬安、風格旅人顏伯駿與大久保麻梨子等人共同宣示出發去旅行！

台北「文化小旅行」首波推出和興炭坑、南港茶葉製造示範場等台北市12處具深度文史故事的文化點，並盤點每處文化點周遭可順遊的景點，邀請民眾跳脫旅行路線的固定模式，轉換心情走入他人的日常生活軌道，重新看見台北習以為常的巷弄街景，並重新聆聽非比尋常的故事。

今天的記者會以「走─故事的人」為主題，並在超過250歲的長慶榕樹下說故事，市長蔣萬安也分享自己推薦的旅行文化點，他表示，文化是一座城市的靈魂，台北的每個人事時地物其實都是展品，每個日常生活場景就是展場，都承載著台北不同階段的文化記憶。

記者會同時邀請設計師顏伯駿與台日文化專欄作家、主持人大久保麻梨子擔任本次文化小旅行的「風格旅人」，經由他們走踏台北的日常街景，堆疊巷弄的故事，帶領大家探索既熟悉卻陌生的台北角落。

文化局推出的台北「文化小旅行」首波12處文化點，以不同的文化視角切入，其中「空間轉身後」推薦圓山東西密道，邀請民眾走入台北市難以一窺究竟的神祕空間；而「時光拼圖」則是選定西本願寺，述說有關過往台北居民的遷移、記憶與想像；「有光的地方」則是挑選自由巷、殷海光故居等地點，帶領民眾認識各種城市關懷及前人的社會理想如何被履行的軌跡；另外，「記憶流域」引領民眾走進和興炭坑、南港茶葉製造示範場等地點，看見朝夕忙碌城市的夢與失落；最後「城中的混血建築」則推出北藝中心星空花園和政大達賢圖書館等現代化的場館，代表台北創新、國際化、未來化的城市風貌。