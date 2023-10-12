快訊

柯文哲妹妹投入選戰！ 柯美蘭：無黨籍參選新竹市立委

藍白合會前會14日登場 柯辦堅持辯論、民調是底線

獨／華視總經理突稱身體原因閃辭 時機敏感傳言不單純

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台北「文化小旅行」12景點 重新找尋巷弄的小故事

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台北市文化局今日推出台北「文化小旅行」首波12處文化點，並在台北市晉江街福德爺長慶廟後方的長慶榕樹下舉行記者會宣示活動開始。記者杜建重／攝影
台北市文化局今日推出台北「文化小旅行」首波12處文化點，並在台北市晉江街福德爺長慶廟後方的長慶榕樹下舉行記者會宣示活動開始。記者杜建重／攝影

台北市文化局今日推出台北「文化小旅行」首波12處文化點名單，並在台北晉江街福德爺長慶廟後方的長慶榕樹下，由市長蔣萬安、風格旅人顏伯駿與大久保麻梨子等人共同宣示出發去旅行！

台北「文化小旅行」首波推出和興炭坑、南港茶葉製造示範場等台北市12處具深度文史故事的文化點，並盤點每處文化點周遭可順遊的景點，邀請民眾跳脫旅行路線的固定模式，轉換心情走入他人的日常生活軌道，重新看見台北習以為常的巷弄街景，並重新聆聽非比尋常的故事。

今天的記者會以「走─故事的人」為主題，並在超過250歲的長慶榕樹下說故事，市長蔣萬安也分享自己推薦的旅行文化點，他表示，文化是一座城市的靈魂，台北的每個人事時地物其實都是展品，每個日常生活場景就是展場，都承載著台北不同階段的文化記憶。

記者會同時邀請設計師顏伯駿與台日文化專欄作家、主持人大久保麻梨子擔任本次文化小旅行的「風格旅人」，經由他們走踏台北的日常街景，堆疊巷弄的故事，帶領大家探索既熟悉卻陌生的台北角落。

文化局推出的台北「文化小旅行」首波12處文化點，以不同的文化視角切入，其中「空間轉身後」推薦圓山東西密道，邀請民眾走入台北市難以一窺究竟的神祕空間；而「時光拼圖」則是選定西本願寺，述說有關過往台北居民的遷移、記憶與想像；「有光的地方」則是挑選自由巷、殷海光故居等地點，帶領民眾認識各種城市關懷及前人的社會理想如何被履行的軌跡；另外，「記憶流域」引領民眾走進和興炭坑、南港茶葉製造示範場等地點，看見朝夕忙碌城市的夢與失落；最後「城中的混血建築」則推出北藝中心星空花園和政大達賢圖書館等現代化的場館，代表台北創新、國際化、未來化的城市風貌。

台北「文化小旅行」邀請民眾拋開對旅行的固定印象，走入台北各處蘊藏精彩故事的文化點，體驗在地生命故事和生活態度，成為獨一無二的台北風格旅人!

台北「文化小旅行」首波12處文化點名單今天公布，由台北市長蔣萬安（右三）、風格旅人顏伯駿（右一）與大久保麻梨子（右二）、文化局長蔡詩萍（右四）等人共同宣示出發去旅行。記者杜建重／攝影
台北「文化小旅行」首波12處文化點名單今天公布，由台北市長蔣萬安（右三）、風格旅人顏伯駿（右一）與大久保麻梨子（右二）、文化局長蔡詩萍（右四）等人共同宣示出發去旅行。記者杜建重／攝影
台北市文化局推出台北「文化小旅行」首波12處文化點名單，並以「走─故事的人」為主題，邀請市長蔣萬安等人分享在台北旅行的小故事。記者杜建重／攝影
台北市文化局推出台北「文化小旅行」首波12處文化點名單，並以「走─故事的人」為主題，邀請市長蔣萬安等人分享在台北旅行的小故事。記者杜建重／攝影
台北市文化局推出台北「文化小旅行」首波12處文化點，並在台北晉江街福德爺長慶廟後方的長慶榕樹下，以「走─故事的人」為主題說故事，讓大家分享自己推薦的旅行文化點。記者杜建重／攝影
台北市文化局推出台北「文化小旅行」首波12處文化點，並在台北晉江街福德爺長慶廟後方的長慶榕樹下，以「走─故事的人」為主題說故事，讓大家分享自己推薦的旅行文化點。記者杜建重／攝影
台北市文化局推出臺北「文化小旅行」文化點，並邀請設計師顏伯駿（左）與台日文化專欄作家大久保麻梨子（右）擔任「風格旅人」，與台北市長蔣萬安（中）一同分享他們走踏台北巷弄的故事。記者杜建重／攝影
台北市文化局推出臺北「文化小旅行」文化點，並邀請設計師顏伯駿（左）與台日文化專欄作家大久保麻梨子（右）擔任「風格旅人」，與台北市長蔣萬安（中）一同分享他們走踏台北巷弄的故事。記者杜建重／攝影

延伸閱讀

韓國瑜任副主席？蔣萬安：不管哪個職務都一起為勝選努力

柯政被廢止？藍指疊床架屋 白批柯維拉 蔣萬安回應了

傳李四川明年請辭 蔣萬安點3件事：一定不會讓李副離開

網傳這些法規都被蔣萬安廢止了？北市：答案是並沒有

相關新聞

傳李四川明年請辭 蔣萬安點3件事：一定不會讓李副離開

台北市長蔣萬安上任10個月，台北市議員林延鳳爆料，指有市府團隊知情人士向她透露，蔣萬安的危機將在明年中下旬發生，因為李四...

台灣設計展DJ火力全開 跟著林貓王嗨翻陶博館

陶藝作品必經火焰淬鍊，搖滾DJ林貓王將DJ混音台首次搬進陶博館，以火焰為靈感，帶來「門戶合唱團」〈𝘓𝘪𝘨𝘩𝘵 ...

影／台北「文化小旅行」12景點 重新找尋巷弄的小故事

台北市文化局今日推出台北「文化小旅行」首波12處文化點名單，並在台北晉江街福德爺長慶廟後方的長慶榕樹下，由市長蔣萬安、風...

不讓金城武樹專美 蔣萬安推長慶榕小旅行自曝戀愛路線

為吸引更多觀光客到台北市旅遊，市長蔣萬安今天宣布推出首波12處文化小旅行，包括中正區信仰中心土地公長慶廟後方、270年歷...

北市海砂屋鑑定費補助試辦上路 溯自今年1月最高上限145萬

北市府列管105件海砂屋，潛在海砂屋更甚實際列管數，但民眾鑑定須高額費用恐使都更牛步，北市議會先前通過補助海砂屋鑑定費提...

柯政被廢止？藍指疊床架屋 白批柯維拉 蔣萬安回應了

最近網路瘋傳一支「你知道這些北市府法規都被蔣萬安廢止了嗎？」影片，指台北巿前巿長柯文哲任內許多法規制度被現任巿長蔣萬安廢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。