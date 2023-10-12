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柯政被廢止？藍指疊床架屋 白批柯維拉 蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席文化小旅行發布記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席文化小旅行發布記者會。記者林麗玉／攝影

最近網路瘋傳一支「你知道這些北市府法規都被蔣萬安廢止了嗎？」影片，指台北巿前巿長柯文哲任內許多法規制度被現任巿長蔣萬安廢止，藍營議員批柯文哲很會講、做得很難看，前朝很多政策也都疊床架屋；民眾黨議員陳宥丞則反擊，建立公開透明、正直誠信的政治文化需要時間，但毀滅只需要一瞬間。

陳宥丞也批評，若條例制度不盡完善或有其他替代方案，就應就事論事修正，而不是沈浸在完全執政的蜜月期，讓國民黨議員在市府柯維拉和稀泥。

對此，蔣萬安今天出席文化小旅行發布記者會受訪表示，對於網路稱前朝柯市府許多政策被廢止？北市府昨天發言人殷瑋都有出來回應，市府都有做清楚說明，只是不同方式，更重要是希望讓市政推動運作更有效率、更及時回應民意。

媒體追問是否認為前朝法規有問題？蔣萬安表示是方式不同，最重要是希望讓整個運作、市府運作回歸到體制。

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