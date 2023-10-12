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傳李四川明年請辭 蔣萬安點3件事：一定不會讓李副離開

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席文化小旅行發布記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席文化小旅行發布記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上任10個月，台北市議員林延鳳爆料，指有市府團隊知情人士向她透露，蔣萬安的危機將在明年中下旬發生，因為李四川可能在那時候會離開團隊。對此，蔣萬安今天表示，「我們一定不會讓李四川副市長離開」。台北市民非常喜歡李副、還有他的工程專業、過去對台北市的經驗，大家都非常喜愛他。

對於傳出明年下半年請辭？副市長李四川昨天受訪時提到，政務官本來離開有兩種(狀況)，一是本人要離開，或市長要他離開，政務官本來就是每天如果做不好，或是自己不符合意願，都隨時可以離開。李重申，沒有所謂知情人士說一年、一年半(離開)的狀況，不知道議員專訪時是怎麼說的，只能這樣回覆。

蔣萬安今天出席文化小旅行記者會發布，對於媒體關注副市長李四川是否只有答應做一年半？蔣萬安今天表示，一定不會讓李四川副市長離開」，台北市民非常喜歡李副，他的工程專業，還有過去對台北市的經驗，大家都非常喜愛。

李四川 蔣萬安

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