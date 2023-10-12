蔣萬安廢柯法規？市府逐一說明

台北市議會新會期上周三開議，台北市長蔣萬安昨天赴國民黨團說明重大法議案，藍營議員質疑多項重大爭議案是前朝柯文哲沒處理好，導致蔣市府面對，議員吳世正、游淑慧更指最近有一支「你知道這些北市府法規都被蔣萬安廢止了嗎？」影片，事實上，被指廢止的法規根本是柯自創、疊床架屋政策。蔣萬安表示，會請發言人說明清楚。

市府發言人殷瑋表示，對於網傳很多柯任內法規都被蔣萬安廢止，答案是「並沒有」。殷瑋以廉政透明委員會為例，廉政透明委員會在北市府還在運行中，只是運作方法不同；青年事務委員會的確廢止，是因要成立青年局，過渡時期成立青年局籌備工作小組。

至於採購評選委員會因為疊床架屋，市府決定回歸原本法規；遴選部分，本來柯文哲任內只能透過委員遴選方式進行，不過現在雙軌制，可以回歸公務員升遷法，並非所有制度都被蔣萬安廢止，而是經過修改，讓市政更好運作。

台北市議會上周三開議，依循往例，蔣萬安將陸續到各黨團說明重大法議案，昨天向國民黨團說明時，議員們砲口直指向柯文哲。游淑慧議員說，最近有網友製作一個「你知道這些北市府法規都被蔣萬安廢止了嗎？」影片，5天已有19萬人次點閱，影片指蔣萬安廢止廉政委員會、遴選制度等；吳世正怒批，柯文哲說改變政治文化，其實柯遴選制度「公開透明都是騙人」。

秦慧珠質疑，動物之家預算從5.8億擴增到14.58億元，決策有問題，尤其預算暴增是因規畫辦公廳舍根本是錯誤決策；議員汪志冰也質疑北流調解爭議款1.9億，台北市政府應該是代辦，怎麼會變債主？議長戴錫欽表示，這些都是前任柯市府沒有處理、故意不處理，導致蔣市府要面對，官員應該說明清楚。