北投打造長期照護園區 環評過關

北市北投區秀山國小預定地因無設校需求，台北市衛生局規畫在此打造北投長期照護園區，7月送環評審查，委員要求補充災害應變規畫等細節再送審。該案昨天二度闖關，環評委員決議通過，附帶要求開發單位1個月內補充修正，包含營運期間因應長者、行動不便者的防災計畫。

基地位於北投區秀山里的山坡地，面積2.64公頃，目前已將學校用地變更衛生及社會福利設施用地，計畫興建2棟地上4層、地下1層的長照機構，規畫400床住宿式長照床位、120人日間照顧及200床銀髮住宅，提供失智、失能、急性後期照護及健康老人的需求。

衛生局表示，北市住宿式長照機構約需1萬3909床，至今已設立7295床長照住宿床，包含一般護理之家、精神護理之家、住宿式長照機構等，北投長期照護園區未來將會是北市重要的住宿式長照機構之一。

台北市環境影響評估審查委員會7月27日審查此案的環境影響說明書，要求開發單位補充因應氣候變遷的韌性設計及極端氣候災害應變規劃、評估太陽能板設置造成光害影響及減輕對策、溫室氣體增量抵換計畫等內容。

環評會昨二度審查，委員提出營運階段的防災計畫不足，對於特殊避難需求的數百人若遇地震、風災等災害，應強化空間與動線安排；開發單位回應，建築物逃生計畫會依建築法規檢討，也會依委員意見調整動線及容量。

有委員認為，該基地停車空間超額供給，建議開放停車收費有效利用，並禁止路邊停車；另有委員提到，施工期間一季監測一次水文水質「太沒誠意」，該處為斜坡恐有逕流汙水，建議至少每月一次，至於台北樹蛙等生態保護措施缺乏科學根據，施工前後應監測再修正。

環評會最後審議通過，但要求開發單位依委員與相關機關所提意見補正內容送環評會確認，再由環保局核備。

秀山里長陳壽彭表示，里上超過65歲以上上千人，隨著年齡老化，長照需求者愈來愈多，里民對於北投長照園區樂見其成，它不只提供長照服務，日照更讓里民多了一個活動空間，而園區停車場大，滿足地方停車需求，確實是互利。