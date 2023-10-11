傳歡樂耶誕城吉祥物桑塔熊回歸 新北：10/27公布

臉書（Facebook）粉專搶先公布2023新北市歡樂耶誕城將於11月17日點燈，特色包括天幕型耶誕樹、百萬顆燈海仙境、吉祥物「桑塔熊」將回歸。新北市府今晚表示，27日將對外公布。

某市集廠商在臉書粉專貼出招商訊息表示，11月18日、11月19日舉辦的2023新北市歡樂耶誕城「童趣嘉年華」活動，今年同樣是某電視公司統籌，開城的第一週的活動，就交給該市集舉辦，因此招募品牌合作夥伴加入，一起嗨翻耶誕城。

市集廠商指出，耶誕城的開城點燈儀式將於11月17日晚間舉行，舉辦至明年元旦共46天。除開城隔天18日週末、19日週日的「童趣嘉年華」，還包括受矚目的12月9日、12月10日耶誕演唱會，以及特色主題活動、位於府中商圈與板橋站前廣場的市集。

為吸引文創手作、飲品、美食的商家進駐，招商內容除公布歷年活動人潮數、預估產值，還強調今年活動的亮點，包括以「桑塔熊」造型的逐格燈條，將主視覺的耶誕樹從樹頂散開串燈，打造成全台最大的天幕型耶誕樹。

其餘特色，還包括首度結合裸視3D效果的市府大樓光雕、市府2樓迴廊LED燈海、桑塔熊造型逐格燈條俏皮現身，以及吸引親子逛的萬坪公園耶誕裝置藝術。

新北歡樂耶誕城於2011年、前新北市長朱立倫任內開始舉行，「桑塔熊Santa Bear」曾是吉祥物與主角，耶誕城最近幾年與迪士尼、樂高等知名公司合作。廠商公布桑塔熊今年要回歸為主角後，引起網友的熱議。

針對粉專公布的日期與特色內容，新北市觀光旅遊局長楊宗珉今晚證實，相關活動已完成招標，但部分內容細節仍會稍微調整，27日舉行記者會公布日期、特色、產值經濟效益等，一切以記者會資訊為主。

觀旅局表示，市集依舊不得在場內發送氣球，不可販售菸酒類。廠商提前公布舉辦內容與特色，將影響宣傳效果，實際的特色內容、演唱會的歌手與藝人會另以記者會公布，宣傳記者會與演唱會的主持人，依例由活動得標廠商會提出相關活動主持人名單。