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視察人行空間改善工程 林右昌：中央將推4年400億計畫

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
三重修德國小與明志國中周邊人行道現況面磚老舊破損，工程將於10月底動工。圖／新北市工務局提供
三重修德國小與明志國中周邊人行道現況面磚老舊破損，工程將於10月底動工。圖／新北市工務局提供

為改善新北三重地區人行環境，新北市工務局推動人行道改善工程，內政部長林右昌昨到三重明志國中聽取簡報，林右昌表示，中央已準備提出「永續提升人行安全計畫」，4年經費400億元，希望地方政府以校園、醫院為核心提出計畫，大力改善通行環境。

三重區修德國小與明志國中周邊人行道改善工程將在10月底開工，工務局表示，將利用人行道更新、路口無障礙設施、實體阻隔停車彎、設置家長接送區、綠化植栽等改善工程，完工後改善道路景觀，創造人車分流的友善行人空間，提供師生和住戶安全舒適的通行環境。

而三重區正義北路工程已於去年11月初完工，該路段周邊人口密度高，為三重地區極度繁忙的重商業區。在改善前，兩側人行道上有變電箱、路燈、號誌桿，多處路口也未設置無障礙斜坡道，導致行人通行動線狹窄，不好行走，改善完成後提供寬敞空間。

重陽里長王秀玲建議，重陽路設有景觀造景，但年久失修，希望做好規畫，避免淪為治安死角。市議員顏蔚慈說，此次改善工程在民生街有規畫電動機車換電站，周邊沒有臨停空間，應調整停車空間在換電站旁邊，避免讓電動機車停馬路上。

新北市養工處長簡必琦說，此次工程將沿線35組台電變電箱、17組中華電信交換箱、燈桿、號誌桿及汽機車格整併為設施帶，建構筆直通順的人行環境。新北副秘書長柯慶忠表示，市府從2017年起配合中央補助投入預算3億餘元，在三重推動13件人行道改善工程，有10件已完工，尚有2件在施工，另1件預計10月底開工。

人行道 電動機車

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