回響／鳶山堰遭汙染 水公司設圍籬阻隔原水區

位在新北市三峽區的鳶山堰集水區，去年3月本報獨家踢爆遭不肖人士亂倒廢棄物直接排入集水區，當時水公司表示將加強巡查。今年8月本報再度接獲陳情踢爆狀況未改善，仍有大量垃圾被民眾棄置水中，恐汙染大台北民生用水。水公司昨表示，已與河川局協調，將投入約400萬元在鳶山堰旁產業道路建置1.7公里長圍籬，以硬體阻隔原水區，也遏止亂象。

位在新北三峽與桃園交界的鳶山堰原水站屬大漢溪流域，容量約490萬噸，供應新北泰山至鶯歌約210萬人民生用水。如此重要水源保護區卻淪為傾倒廢棄物髒亂點，去年3月本報獨家踢爆頻遭不肖業者偷倒垃圾，自來水公司當時表示將派員加強巡查，但狀況不見改善。

今年8月本報再度接獲陳情指又發現廢棄物出現在原水區，民眾憂心水面下垃圾不知已經堆積多少，事件經本報再度揭露，終於讓河川局及自來水公司願意積極思考解決方案，歷經約2個月溝通協調，終於有了共識。

自來水公司第12區管理處副處長陳文龍表示，經水公司、河川局、國產署三單位協調溝通，決定由水公司及河川局分攤建置費用約400萬元，在鳶山堰旁產業道路設置1.7公里長鐵絲網護欄，防止不肖民眾趁機偷倒垃圾，工程由水公司發包，預計今年底完工。