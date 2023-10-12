6縣市樂騎YouBike2.0E 新北還在1.0換2.0

YouBike愈來愈普及，新北市2013年自創NewBike無法與北市YouBike1.0共融慘被淘汰。過了10年後新北市仍在1.0汰換2.0過程，有6縣市早已在使用2.0E電助力YouBike，藍綠議員都要求交通局盡快引進跟上智慧城市腳步，新北交通局回應，預計明年下半年導入。

2013年新北市眼看台北YouBike1.0廣受採納，砸下3300萬自創NewBike，但無法與YouBike共融遭民眾批評共同生活圈硬要分，NewBike在新北最終走向被淘汰命運。

目前YouBike2.0E已在竹科、台中、嘉義、台南、高雄、屏東陸續投入，新北仍在1.0汰換2.0中，有新北市民說，新北400萬人口是全台最大城市、也是智慧城市，智慧程度還有進步空間。

市議員黃淑君表示，新北市交通局共享運具政策慢半拍，缺乏綜合規畫，北市宣布YouBike2.0升級計畫時，新北還在加裝YouBike1.0，導致新北市要全面汰換1.0要到2025年才能完成。

市議員劉美芳指出，全台已有6縣市使用2.0E，新北要到明年才會購入2.0E電助力車，慢半拍應該檢討。電助力車是更省力交通工具，面對超高齡社會，民眾對電助力車需求增多，市府應加快腳步汰舊換新造福市民。