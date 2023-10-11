大巨蛋使照擬10月下旬發放 北市估11月試營運

台北大巨蛋已通過消防安檢，預估10月下旬可拿到使用執照，台北市副市長李四川今天表示，核發使照時間未改，因可能會有相關缺失仍待改善，預估試營運須到11月。

李四川6日下午透過媒體群組指出，大巨蛋消防缺失經8次嚴格查驗，已全部完成現場改善並複檢合格。消防局正針對書面文件進行最後查認，文件查認合格後，將函送北市建築管理工程處核發使用執照；建管處需要2週時間整理使用執照文件，預定10月下旬取得使用執照。

他今天接受媒體電話訪問時表示，先前就提及核發大巨蛋使照須2週時間，因後續可能有相關缺失須改善，核發使照僅大巨蛋體育場館，其餘商場等處不能使用，核發使照時間仍預定10月下旬，至於試營運部分估計要到11月。

台北市建管處指出，遠雄拿到消防局核定函，並經北市水利工程處會勘確認後，才會依規定簽報核發使用執照，預估相關程序應不會有太多問題。

另外，台北市交通局長謝銘鴻接受媒體電訪時表示，針對監控大巨蛋附近車流狀況，規劃在高處設置3個監視器系統，包含大巨蛋場館、商場場館上方及101大樓，目前正與遠雄等單位洽談，預計近期可裝設完成。

謝銘鴻指出，裝設監視器系統高度需要非常高，才有辦法監控大巨蛋附近道路包含光復南路、基隆路1段、忠孝東路4段等路段的車流狀況，且不只是針對大巨蛋可能要舉辦活動，平時也能使用監測車流，若遇相關活動才能快速進行疏導。