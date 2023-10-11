新北10月總停電戶數已破8萬 葉元之批台電復電效率差

新北市本月還過不到一半，已發生多起停電事件，新北市議員葉元之今在議會質詢指出，新北市今年7月有28處停電共計影響5.4萬戶，8月29處影響5.9萬戶，9月19處影響2.5萬戶，不過10月還過不到一半，已經有14處停電影響8.6萬戶，台電每次都回應設備故障、饋線跳脫、會加強線路與設備巡檢「聽到耳朵長繭」，要求經發局加強溝通。經發局回應，每半年都有跟台電開精進檢討會議，保持聯繫掌握復電進度。

葉元之說，本月8日板橋又大停電，影響2386戶，拖了3個半小時才復電，10日林口停電下午5時到快半夜12時才復電，先前3日的板橋、樹林、新莊快6個小時才復電，效率真的太差。

葉元之說，去年曾要求經發局請台電改進，也有請經發局調出所有事故去分析原因及訂標準，目前看資料大部分是變電設備問題，台電應該清出新北變電設備有多少萬具，其中戶外型有多少，超過20年又有多少，台電多久維護一次？

葉元之認為，經發局要從所有事故去分析合理性，戶外型和20年比較會有事故的類型，復電一般是3小時，但要不要加嚴，可討論通報和恢復時間，與訂復電sop，呼籲市府要硬起來，經發局和工務局合作，台電怕拿不到路證，就請工務局用路證卡台電，才能讓台電改進，不再皮皮不理新北。

經發局長何怡明表示，對於台電相關停電事故，市府與台電每半年都有開精進檢討會議，針對個案做深度討論。對於恢復時間，經發局第一時間都有與台電聯繫，先前有部分地區因為施工環境困難，才會比預期時間延遲。