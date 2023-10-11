北市登革熱本土病例新增4人 有台南、雲林活動史

根據疾管署最新統計，今年累計登革熱本土病例數已破1.5萬。台北市衛生局今天指出，4日至10日北市共新增4例本土病例，其中3人有台南市活動史、另1人有雲林縣活動史。

衛生福利部疾病管制署今天公布，10月3至10日間新增2527例登革熱本土病例，並新增5例死亡、19例重症，今年累計病例數已破1.5萬；有一名17歲女性併發肝臟發炎重症，已康復出院。

台北市衛生局下午也發布新聞稿公布，北市10月4日至10日新增4例登革熱本土確定病例，其中1例在松山區、3例在北投區，潛伏期間有3人具台南市活動史、另1人具雲林縣活動史，患者年齡介於30多歲至60多歲。

衛生局說明，這4名病患於10月2日至10月5日陸續出現相關症狀，包括頭痛、發燒、眼窩痛、骨頭痛、肌肉痠痛和紅疹等，經就醫通報後於10月4日至10日間確診，同住家人都無症狀。

此外，松山區及北投區也立即成立區級應變工作小組和發動社區清潔日，清除社區孳生源及進行環境噴消等防治工作。

北市衛生局統計，今年初至10月10日止，北市共累計有54例登革熱確定病例，境外移入有32例、本土病例為22例，分布於9個行政區，其中北投區有6例、文山區5例、中山區3例、松山區及萬華區各2例，另外內湖區、南港區、大同區及士林區則各1例。

由於颱風或強降雨後易導致病媒蚊密度上升，衛生局提醒，請民眾務必加強居家環境巡檢，落實病媒蚊孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」刷除容器內殘留的斑蚊蟲卵，和清除室內外堆置廢棄的容器，進行積水清除、容器減量。

此外，民眾至登革熱流行區或山區活動時，請做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處則要塗抹合格的防蚊液，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛等登革熱症狀，則請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。