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連假運動趣 淡水一信健行5千人來共襄盛舉

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水第一信用合作社舉辦第51屆健行大會活動，有五千多人熱烈參與。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水第一信用合作社舉辦第51屆健行大會活動，有五千多人熱烈參與。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水第一信用合作社在雙十連假的第一天，舉辦第51屆健行大會活動，吸引淡水地區民眾攜家帶眷，最後共計有五千多人熱烈參與，而在一早起點於捷運淡水站後方廣場出發，現場淡水一信理事主席麥勝剛帶隊，邀請許多貴賓包括有市議員、淡水區長、立法委員洪孟楷等人一起出發共襄盛舉，場面熱鬧滾滾。

這次路線從淡水捷運站後方公園集合出發，至終點育英國小，全程約6.5公里。淡水一信理事主席 麥勝剛表示，健行大會活動是淡水地區的年度盛事，已舉辦了五十年，獲得地方民眾的熱烈迴響。淡水一信並準備豐富的摸彩獎品，於終點站育英國小舉行摸彩活動，獎品部分，有頭獎50吋液晶顯示器，等數百件家電獎項，可說是獎品豐富。

淡水一信理事主席麥勝剛表示，淡水一信善盡企業社會責任，熱心舉辦公益活動的金融機構，這次健行活動雖然天氣相當舒適，入秋微微涼風，沒有烈日也沒有下雨，相當適合戶外健行，人數達到五千人，淡水一信也相當用心，特別設置了打卡拍照專區，不僅是有精美的拍照背景圖，還有手持圖卡，更貼心的是還有淡水一信服務人員引導，以及專人協助幫民眾拍照，而這也讓這場活動增添許多的趣味。

淡水 捷運 英國

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