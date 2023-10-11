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汐止消防隊竟是海砂屋 明年初終要拆除重建

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止消防分隊已經快40年，建物老舊再加上是海砂屋，明年初舊的消防隊就要拆除，預計115年8月新的消防廳舍就會落成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止消防分隊已經快40年，建物老舊再加上是海砂屋，明年初舊的消防隊就要拆除，預計115年8月新的消防廳舍就會落成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止消防分隊在民國74年興建，到現在已經快40年，建物老舊再加上是海砂屋，廳舍地面出現傾斜，為了安全起見，地方一直希望能夠拆除重建，現在終於又有新進展，目前工程己經招標完成，明年初舊的消防隊就要拆除，預計115年8月新的消防廳舍就會落成。

新北市消防第六大隊長羅億田表示，汐止消防舊廳舍民國74年蓋的，到現在也快四十年了，那當初的建築結構跟現在的標準也不太一樣，為了消防弟兄的安全， 再加上原本的消防人員是10多個，現在己經成長到39位，所以，廳舍是不敷使用的，必須進行重建，那為了接下來的工程，目前汐止消防分隊己經暫時先搬到大同路三段的保長坑訓練中心，興建時間大概需要三年。

新北市議員白珮茹說，汐止分隊己經非常老舊，整個屋齡高達40年，甚至整個房屋是己經傾斜了，很感謝侯市長的支持讓汐止分隊可以順利改建，目前消防隊都己經搬到保長坑訓練中心了，未來改建後會有新的大樓，包括特搜及里民活動中心，也希望汐止各項的地方建設在大家的支持下，老舊廳舍可以逐步更新，讓所有警、義消同仁有更安全舒適的環境執勤辦公，出勤出入都能平安。

羅億田指出，目前舊的廳舍拆除重建工程己經招標完成，預計在明年春節前後會進行拆除，拆除後就會進行重建工程，是興建地下兩層、地下七層，工程大概是需要三年的時間，預計115年8月落成。

汐止 海砂屋

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