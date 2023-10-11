萬朵仙丹齊綻放 汐止城中里步道花海好美

汐止的城中里步道，一年四季都有花可以欣賞，最近上朵萬不同顏色的仙丹一起盛開，吸引不少民眾邊散步邊賞花，尤其今年花況特別好，一整片看過去就像花海，讓里長、志工都好有成就感。

城中里長廖福賢表示，城中里茄苳溪步道的仙丹花開的很多，尤其是黃色大開，另外，還有粉紅色、紅色有白色都在盛開，很歡迎大家來賞花，因為要開這麼多的仙丹花真的不簡單，也要感謝環保志工們辛苦維護，又要拔草又要修剪澆花等等，有他們的幫忙才有今天的成果。

今年的花況真的特別好，茄苳溪防汛步道圍成好幾區不同品種的仙丹，像是說好了一樣，萬朵齊放，尤其是嬌嫩的黃色開的特別好，讓志工們好有成就感，因為，一直以來從澆花、施肥都是志工們分區維護，大熱天除草就算辛苦，但看到最近花開的這麼美，都覺得很值得感，也熱情邀請大家來賞花，尤其種花也很有趣，明明種下的一大片的黃色仙丹，卻好像突變一樣，滲了淡淡的紅色，一樣好美。

廖福賢指出，今年不知道是開的太多還怎麼樣，有某一部分的花好像是在突變，本來是黃色的花，現在變成又是黃色又是紅色又是粉紅色，雖然，怪怪的，但是卻多了更多種顏色的花可以欣賞，真的很美。