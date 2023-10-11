基北北桃交流 14日起連2天板橋435藝文特區匯演

新北市文化局今天指出，明日之星舞蹈團、江之翠劇場14日將在板橋435藝文特區演出；15日由何日君再來劇團、新象創作劇團接棒演出，由基北北桃各派1個藝術團隊合作交流。

文化局發布新聞表示，基北北桃合作交流平台去年2月成立後，已有博物館群共同發行數位票券；4市文化局14日、15日也將各派出1個專業的表演藝術團隊，於板橋435藝文特區匯演。

文化局指出，14日下午，台北的江之翠劇場在藝文特區內的枋橋大劇院將演出南管梨園戲中膾炙人口的「摘花」，基隆的明日之星舞蹈團於14日晚間演出自家編創繪本改編的「芭蕾之王的秘密香水」。

另外，15日下午，桃園的何日君再來劇團演出改編兒童劇「艾力克斯夢遊仙境」送給已長大、身處複雜社會且肩扛諸多責任的大人；15日晚間，新北的新象創作劇團演出馬戲雜技，將與長期陪伴的身心障礙發展遲緩慢飛兒一起表演「歡樂馬戲總動圓」。

文化局表示，台北市「寶藏巖國際藝術村2023高齡平權身體想像計畫」中，藝術家蔡明璇所創作劇本「母親與阿蒂」也將於15日交流移展。父親的患病經歷，讓蔡明璇成了個人家庭照顧者，也歷經喪親之痛、母親與外籍看護的日常，創作出對醫療現場的人性，台灣長照制度的看法。

基北北桃文化交流平台，文化局指出，展現北台灣多元的藝術面貌，透過各市不分地域資源共享，聚集藝術家與民眾交流激盪的藝術能量。