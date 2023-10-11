編制近5百人服務400萬人 新北衛生所增人力、設主管職

新北人口逾400萬，29區衛生所正式編制499人幾乎包辦民眾大小事，從疫苗接種、看診、篩檢等都是衛生所的範疇，服務負荷與日俱。新北衛生局長陳潤秋說，透過升級軟硬體、服務流程等，提供更便利公衛服務，且從去年起陸續新增52名護理人力，今年更在8個都會區設置副護理長以留下人才。

民眾對公共衛生服務需求日趨重視，從疫苗接種、疫調、看診、篩檢等都是由各地衛生所包辦。新北衛生局長陳潤秋今在市政會議專案報告指出，市長侯友宜已經宣示2030年29區衛生所要達再設計、升級智能衛生所，導入智能科技，健康管理E化，引進多元支付，運用智慧診療儀器，提供到宅服務等，同時與保母醫院結盟合作，開辦遠距醫療照護，並改善空間及動線打造「未來衛生所」。

陳潤秋說，智能衛生所升級包括連結智能運動設備、診療箱、便民掛號、報告領取等，現已完成11家升級，今年預計完成深坑及三峽所，明年則是土城、烏來、石碇所；衛生所再設計部分，市府2021年便與台灣設計研究院合作，將汐止、鶯歌區衛生所改造，並陸續完成樹林、新店、金山等共5區衛生所再設計，預計今年底八里區衛生所改造完工，明年預計完成烏來所。

既然有了硬體也要有人力，新北人口逾400萬，29區衛生所正式編制499人，每間衛生所正式員額編制約11至33人，目前較短缺的是占人力最大宗的護理師。陳潤秋說，去年起逐年增補52名公衛護理人力，並在20萬人口以上的行政區設置副護理長以留下人才。衛生局指出，現有板橋、三重、新莊、中和、永和、新店、土城、蘆洲等8區增設副護理長。