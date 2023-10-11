北投長期照護園區二闖環評過關 北市長照量能再增加

北市北投區秀山國小預定地因無設校需求，台北市衛生局規劃在此打造北投長期照護園區，7月首度環評審查，委員要求補充災害應變規畫等細節再送審。該案今二度闖關，環評委員決議通過，但要開發單位1個月內補充修正內容，包含營運期間因應長者、行動不便者的防災計畫。

該案基地位在北投區秀山里的山坡地，範圍2.64公頃，原為秀山國小預定地但無需求，已將學校用地變更衛生及社會福利設施用地，擬建2棟地上4層、地下1層的長照服務機構，規畫400床住宿式長照床位、120人日間照顧及200床銀髮住宅，提供失智、失能、急性後期照護及健康老人的需求。

台北市環境影響評估審查委員會7月27日首次審查北投長期照護園區開發計畫環境影響說明書，要求開發單位補充因應氣候變遷的韌性設計及極端氣候災害應變規劃、評估太陽能板設置造成光害影響及減輕對策、溫室氣體增量抵換計畫等內容。

環評會今二度審查，有委員提出營運階段的防災計畫不足，對於有特殊避難需求的數百人，若遇地震、風災等災害，應強化空間與動線安排，開發單位回應建築物逃生計畫會依建築法規檢討，也會依委員意見調整動線和平面容量。

有委員認為，該基地停車空間超額供給，周邊卻不足，建議開放停車收費有效利用，並嚴格禁止路邊停車；開發單位說，已與衛生局討論，此為開放式收費停車管理，民眾可進來使用。

另有委員提到，施工期間一季監測一次水文水質「太沒誠意」，因該處為斜坡恐有逕流汙水，建議至少每月一次，其他委員則說，台北樹蛙等生態保護措施缺乏科學根據，施工前後應監測再做修正。開發單位允諾，水文水質監測增加至每月一次，也會密切監測基地內外有無動物生態。

環評會最終審議通過，但要求開發單位1個月內，依委員與相關機關所提意見補正內容，並送環保局核備。