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視察人行空間改善工程 林右昌：將推4年400億元改善計畫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
內政部長林右昌今天到三重正義北路視察人行環境改善工程成果。記者江婉儀／攝影
內政部長林右昌今天到三重正義北路視察人行環境改善工程成果。記者江婉儀／攝影

為改善三重地區人行環境，新北市工務局推動13件人行道改善工程，內政部長林右昌今到三重明志國中聽取簡報，林右昌表示，中央已經準備提出「永續提升人行安全計畫」，4年經費400億元，希望地方政府以校園、醫院為核心提出計畫，作為節點，進而改善通行環境。

三重區修德國小與明志國中周邊人行道改善工程，將於10月底開工，現況人行道面磚老舊破損、畫設機車格、綠化植栽樹穴老舊破損等，影響行人通行安全問題。

工務局表示，將利用人行道更新、路口無障礙設施、實體阻隔停車彎、設置家長接送區、綠化植栽等改善工程，完工後改善道路景觀，創造人車分流的友善行人空間，提供師生和住戶一個安全、舒適的通行環境。

而三重區正義北路工程已於去年11月初完工，該路段周邊人口密度高，為三重地區極度繁忙的重商業區。在改善前，兩側人行道上有變電箱、路燈、號誌桿，多處路口也未設置無障礙斜坡道，導致行人通行動線狹窄，不好行走，改善完成後提供寬敞的空間。

重陽里長王秀玲建議，重陽路設有景觀造景，但年久失修，加上曾有學生在周邊碰到曝露狂，希望做好規畫，避免成為治安死角；新北市議員顏蔚慈表示，這次改善工程在民生街有規畫電動機車換電站，但周邊沒有臨停空間，應該調整停車空間在換電站旁邊，避免讓電動機車停在馬路上，降低危險性。

新北市養工處長簡必琦表示，本次工程也把沿線35組台電變電箱、17組中華電信交換箱、燈桿、號誌桿及汽機車格整併為設施帶，建構筆直通順的人行環境，並於各路口處設置無障礙設施，施工過程一併預留管線空間，將凌亂的架空纜線下地，提昇市容景觀。

新北市副秘書長柯慶忠表示，市府從2017年起配合中央補助投入預算3億餘元，在三重推動13件人行道改善工程，其中10件工程已完工，尚有2件工程施工中，另1件將在10月底開工，合計人行道改善總經費約5.34億元，中央補助約2.23億元，人行道改善總長度達12.67公里、改善面積約為3萬平方公尺。

內政部長林右昌今天到三重明志國中聽取簡報。記者江婉儀／攝影
內政部長林右昌今天到三重明志國中聽取簡報。記者江婉儀／攝影
三重區修德國小與明志國中周邊人行道現況面磚老舊破損，工程將於10月底動工。圖／新北市工務局提供
三重區修德國小與明志國中周邊人行道現況面磚老舊破損，工程將於10月底動工。圖／新北市工務局提供
三重正義北路改善前變電箱阻礙行人通行，養工處將變電箱遷移至設施帶，完工後提供行人更寬敞的通行空間。圖／新北市工務局提供
三重正義北路改善前變電箱阻礙行人通行，養工處將變電箱遷移至設施帶，完工後提供行人更寬敞的通行空間。圖／新北市工務局提供
三重正義北路改善前變電箱阻礙行人通行，養工處將變電箱遷移至設施帶，完工後提供行人更寬敞的通行空間。圖／新北市工務局提供
三重正義北路改善前變電箱阻礙行人通行，養工處將變電箱遷移至設施帶，完工後提供行人更寬敞的通行空間。圖／新北市工務局提供
三重區修德國小與明志國中周邊人行道現況面磚老舊破損，工程將於10月底動工。圖／新北市工務局提供
三重區修德國小與明志國中周邊人行道現況面磚老舊破損，工程將於10月底動工。圖／新北市工務局提供

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