視察人行空間改善工程 林右昌：將推4年400億元改善計畫

為改善三重地區人行環境，新北市工務局推動13件人行道改善工程，內政部長林右昌今到三重明志國中聽取簡報，林右昌表示，中央已經準備提出「永續提升人行安全計畫」，4年經費400億元，希望地方政府以校園、醫院為核心提出計畫，作為節點，進而改善通行環境。

三重區修德國小與明志國中周邊人行道改善工程，將於10月底開工，現況人行道面磚老舊破損、畫設機車格、綠化植栽樹穴老舊破損等，影響行人通行安全問題。

工務局表示，將利用人行道更新、路口無障礙設施、實體阻隔停車彎、設置家長接送區、綠化植栽等改善工程，完工後改善道路景觀，創造人車分流的友善行人空間，提供師生和住戶一個安全、舒適的通行環境。

而三重區正義北路工程已於去年11月初完工，該路段周邊人口密度高，為三重地區極度繁忙的重商業區。在改善前，兩側人行道上有變電箱、路燈、號誌桿，多處路口也未設置無障礙斜坡道，導致行人通行動線狹窄，不好行走，改善完成後提供寬敞的空間。

重陽里長王秀玲建議，重陽路設有景觀造景，但年久失修，加上曾有學生在周邊碰到曝露狂，希望做好規畫，避免成為治安死角；新北市議員顏蔚慈表示，這次改善工程在民生街有規畫電動機車換電站，但周邊沒有臨停空間，應該調整停車空間在換電站旁邊，避免讓電動機車停在馬路上，降低危險性。

新北市養工處長簡必琦表示，本次工程也把沿線35組台電變電箱、17組中華電信交換箱、燈桿、號誌桿及汽機車格整併為設施帶，建構筆直通順的人行環境，並於各路口處設置無障礙設施，施工過程一併預留管線空間，將凌亂的架空纜線下地，提昇市容景觀。