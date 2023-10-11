智英科技捐贈新北復康巴士 6年累計12輛

智英科技董事長林宴臨今天捐贈新北市府復康巴士，提供身心障礙者就醫復健交通所需，由市府秘書長邱敬斌代表受贈。新北市社會局表示，這是智英科技6年來所捐第12輛復康巴士。

社會局下午發布新聞指出，以生產電腦網路通訊產品為主的智英科技，總部位於新北市蘆洲區國道路；林宴臨在民國106年8月以紀念母親林闕嬌為名義，首度捐贈第1輛復康巴士，由時任新北市副市長侯友宜代表受贈。

社會局表示，林宴臨當時向侯友宜允諾，1年要捐贈2輛復康巴士，從未間斷，先前累計捐贈11輛。今天上午，林宴臨再度履行承諾，捐贈新北市府第12輛復康巴士。

代表受贈的邱敬斌指出，林宴臨對於社會局推動「行無礙、有愛無礙」政策表示感動，108年甚至加贈1輛愛心運輸車，提供新北市身心障礙者體育運動總會，作為手搖自行車的保母車。

另外，在新北市府媒合下，林宴臨今年6月30日捐贈1輛雙乘座位復康巴士給基隆市府，造福基隆市民。

新聞稿表示，林宴臨認為基隆、新北一家親，他公司高階幹部就是基隆人，且兩地復康巴士能互通，只要能力所及，也會持續關心基隆市。