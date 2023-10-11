新北板橋區試辦守護站 助失智者找到回家路

新北市衛生局今天表示，在板橋區試辦「失智守護站」，除大廈管委會擔任守護天使協助照顧與供餐，友善商家協助通報，也改善指引與放大交通號誌，讓失智者更易找到回家的路。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議專題報告營造健康社區友善城市的作法，她說，將以偏鄉的平溪區「不老長智村」的經驗，複製到都會區的板橋區，期望逐步將失智友善城市的概念，推動至新北市29個行政區。

至於具體做法，衛生局專門委員陳玉澤接受中央社記者電訪表示，推動浮洲合宜住宅管理委員會作為失智者的守護天使，因管委會瞭解住戶作息，也會發現獨居者在社區遊走、找不到回家的路，可就近並協助暫時安置與供餐。

陳玉澤說，失智者常會重複購物，或買東西後忘記付錢，造成商家困擾。衛生局擴大招募亞東醫院地下街、周邊醫療用品、捷運等友善商家，協助認知失智患者只是忘記付錢，並非蓄意要偷竊。

陳玉澤說，失智者也會重複領錢、忘記密碼、甚至會遭詐騙，不少金融業者、保險業者主動向衛生局諮詢並通報相關案例。

對失智者不容易找到回家的路，陳玉澤說，諮詢專家與家屬協調交通局、工務局，以亞東醫院為核心示範區，放大指引標示字體、強化顏色識別，並將資訊簡單化；同時，南雅南路二段也調降行車速限、建立實體分隔島、放大行人穿越道的「小綠人」燈號、延長秒數、建立無障礙行人步道。

衛生局說，平溪區衛生所除對失智長者與家庭提供識能教育外，也招募7成的平溪區商圈店家成為友善商家，主動發掘失智者協助就醫，是新北第一個達成「失智友善777」目標的區；也就是7成以上照顧者獲得支持與訓練、7成以上患者獲得診斷及服務、7%以上民眾對失智症有正確認識及友善態度。平溪為長照涵蓋率100%的行政區。