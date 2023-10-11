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獨／鳶山堰遭汙染影響210萬人用水 水公司設置圍籬阻隔原水區

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
去年本報揭露不肖業者在鳶山堰偷倒垃圾，台水公司曾表示將加強巡查，但今年8月舊事重演，水公司及河川局終於面對解決設置圍籬。本報資料照片
去年本報揭露不肖業者在鳶山堰偷倒垃圾，台水公司曾表示將加強巡查，但今年8月舊事重演，水公司及河川局終於面對解決設置圍籬。本報資料照片

位在新北市三峽區的鳶山堰集水區，去年3月本報獨家踢爆遭不肖民眾亂倒廢棄物直接排入集水區中，當時水公司表示將加強巡查。但今年8月本報再度接獲陳情踢爆狀況並未改善，仍有大量垃圾被民眾棄置水中，汙染大台北210萬人民生用水。自來水公司今表示，已與河川局協調，將花費約400萬元、於鳶山堰旁產業道路建置1.7公里長圍籬，以硬體阻隔原水區，防止不肖民眾再度傾倒垃圾。

位在新北三峽與桃園交界的鳶山堰原水站位屬大漢溪流域，容量約490萬噸，供應新北市泰山至鶯歌約210萬人民生用水。但如此重要的水源保護區去年3月本報獨家踢爆頻遭不肖業者偷倒垃圾，自來水公司當時表示將派員加強巡查，但狀況不見改善。

今年8月本報再度接獲陳情指出又發現廢棄物出現在原水區，民眾批評水面下垃圾不知已經堆積多少，事件經本報再度揭露後，終於讓河川局及自來水公司願意積極思考解決方案，歷經約2個月溝通協調，事情終於有所轉機。

自來水公司第12區管理處副處長陳文龍對此表示，經過水公司、河川局、國產署三單位協調溝通，目前決定將由水公司及河川局分攤建置費用約400萬元，在鳶山堰旁產業道路設置1.7公里長鐵絲網護欄，防止不肖民眾再度趁機在此偷倒垃圾，工程由水公司發包，預計今年底完工。

廢棄物 國產署

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