快訊

明年中下旬將離開蔣市府？ 李四川曝這兩狀況…隨時可走

哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

國慶焰火提早20分鐘施放 盧秀燕說這三人要負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年中下旬將離開蔣市府？ 李四川曝這兩狀況...隨時可走

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員林延鳳今天接受廣播節目專訪時透露，明年中下旬，恐會是蔣萬安的危機，因為副市長李四川可能在那時候會離開團隊。記者林麗玉／攝影
議員林延鳳今天接受廣播節目專訪時透露，明年中下旬，恐會是蔣萬安的危機，因為副市長李四川可能在那時候會離開團隊。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上任10個月，台北市議員林延鳳今天接受廣播節目專訪時透露，明年中下旬，恐會是蔣萬安的危機，因為副市長李四川可能在那時候會離開團隊。李四川表示，政務官離開有兩種（狀況），一是本人要離開，或市長要他離開，政務官本來就是每天如果做不好，或是自己不符合意願，都隨時可以離開。

李四川重申，沒有所謂知情人士說一年、一年半（離開）的狀況，早上不知道議員專訪時是怎麼說的，只能這樣回覆。

林延鳳今天受訪時表示，有市府知情人士向她透露，蔣萬安的危機將在明年中下旬發生，因為李四川可能在那時候會離開團隊，該人員說，副市長進行餐敘時向大家表示，「我只答應蔣萬安加入市府團隊一年半」。

李四川今天中午陪同蔣萬安赴議會國民黨團說明重大法議案，對於明年中下旬離開蔣市府團隊一事，李四川表示，他是(公務員)退休人員，隨時可以退休，他走有兩個條件，「我要走、市長要讓我走，政治人物就是這樣子。」

議員林延鳳今天接受廣播節目專訪時透露，明年中下旬，恐會是蔣萬安的危機，因為副市長李四川可能在那時候會離開團隊。記者林麗玉／攝影
議員林延鳳今天接受廣播節目專訪時透露，明年中下旬，恐會是蔣萬安的危機，因為副市長李四川可能在那時候會離開團隊。記者林麗玉／攝影

李四川 蔣萬安 團隊 議員

延伸閱讀

迎金面媽祖回台北城 蔣萬安細說歷史、盼台北再現風華

影／蔣萬安3寶國慶路跑 二寶三寶似乎起床氣..超萌狂圈粉

大巨蛋消防缺失8次嚴查今終過關 李四川：拚月底前取得使照

小犬恐驚人雨量 李四川視察大直：基泰已設10部抽水機

相關新聞

明年中下旬將離開蔣市府？ 李四川曝這兩狀況...隨時可走

台北市長蔣萬安上任10個月，台北市議員林延鳳今天接受廣播節目專訪時透露，明年中下旬，恐會是蔣萬安的危機，因為副市長李四川...

獨／鳶山堰遭汙染影響210萬人用水 水公司設置圍籬阻隔原水區

位在新北市三峽區的鳶山堰集水區，去年3月本報獨家踢爆遭不肖民眾亂倒廢棄物直接排入集水區中，當時水公司表示將加強巡查。但今...

影／基泰建設遭控違法吸金？高嘉瑜籲檢調查明

基泰建設前員工指控基泰建設董事長及總經理違法向投資人及前員工用「類詐騙集團」方式，吸金數十億元欠債至今未還清，卻將債務轉...

三重玫瑰立體停車場5廠商投標 預計2026年完工

三重地區停車空間僧多粥少，新北市府推動三重玫瑰立體停車場工程，日前開標共計有5間廠商投標，預計本月評選出最佳廠商。新北市...

迎金面媽祖回台北城 蔣萬安細說歷史、盼台北再現風華

北台灣媽祖文化節今年正逢20週年，活動重頭戲「迎請清代台北府城大天后宮金面媽祖」今天在台北市北城門舉辦，市長蔣萬安率領局...

新北濕地藝術季14日開幕 「匯．聚」多國藝術家作品

新北年度濕地藝術季即將於本周末登場，新北高灘處表示，今年第五屆以「匯．聚」為主題，除有各式濕地的藝術作品，也有音樂表演和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。