明年中下旬將離開蔣市府？ 李四川曝這兩狀況...隨時可走

台北市長蔣萬安上任10個月，台北市議員林延鳳今天接受廣播節目專訪時透露，明年中下旬，恐會是蔣萬安的危機，因為副市長李四川可能在那時候會離開團隊。李四川表示，政務官離開有兩種（狀況），一是本人要離開，或市長要他離開，政務官本來就是每天如果做不好，或是自己不符合意願，都隨時可以離開。

李四川重申，沒有所謂知情人士說一年、一年半（離開）的狀況，早上不知道議員專訪時是怎麼說的，只能這樣回覆。

林延鳳今天受訪時表示，有市府知情人士向她透露，蔣萬安的危機將在明年中下旬發生，因為李四川可能在那時候會離開團隊，該人員說，副市長進行餐敘時向大家表示，「我只答應蔣萬安加入市府團隊一年半」。

李四川今天中午陪同蔣萬安赴議會國民黨團說明重大法議案，對於明年中下旬離開蔣市府團隊一事，李四川表示，他是(公務員)退休人員，隨時可以退休，他走有兩個條件，「我要走、市長要讓我走，政治人物就是這樣子。」