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三重玫瑰立體停車場5廠商投標 預計2026年完工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市三重區巷道狹小停車困難，中央和地方都認為應推動都更或設置停車場。本報資料照片
新北市三重區巷道狹小停車困難，中央和地方都認為應推動都更或設置停車場。本報資料照片

三重地區停車空間僧多粥少，新北市府推動三重玫瑰立體停車場工程，日前開標共計有5間廠商投標，預計本月評選出最佳廠商。新北市交通局長鍾鳴時表示，未來除增加458個汽車車位、70個機車車位，還有派出所、活動中心等設施。 不過新北市議員王威元指出，預算書是編寫B1到7F預算，發包文件卻是B1到8F，質疑預算書出錯，不過鍾鳴時指出，結構體確實是B1到7F，因頂樓在細部空間設計上調整為停車場使用，招標文件才會有所不同，預算會滾動調整。

位於三重南區的集美街，周邊社區、商圈林立，也鄰近學校與運動中心，但因為社區發展較早，車位一位難求，地方都希望能夠盡快設立玫瑰公園停車場。

新北市交通局斥資十億元左右，將利用多目標使用在三重玫瑰公園打造地下1層與地上8層的立體停車場，總樓地板面積約5651坪，並與三重警分局中興橋派出所及市民活動中心共構，並爭取前瞻預算補助；案件公告上網招標，已在日前開標，共計有5家廠商投標，新北市府近期將評選出最優廠商。

國民黨市議員王威元說，三重地區雖然有7處前瞻停車場，但根據他分析，重畫區蓋停車場不困難，但包括日前順利開標的北區信義公園停車場，位於南區集美街的玫瑰停車場需求也非常大，他計算，三重南區每63人才能分到1個公有停車位，若能盡快蓋起來，能夠造福廣大市民。

不過，他也發現，市府在施政報告與預算書，都指出該案是地下1層與地上7層的建築，但招標文件卻是地下1層與地上8層樓，有出入，他質疑，預算都編好了，到底要審7層的預算，還是8層的預算，這個錯誤有點誇張。

鍾鳴時解釋，列管計畫確實是地下1層與地上7層的結構體，但因細部設計時，頂樓也將改作停車使用，空間調整才會在發包文件上寫8層，預算會根據物價等滾動再行調整。

民進黨新北市議員顏蔚慈表示，三重老舊公寓且人口密集，長期欠缺停車空間，除影響市民生活便利性，更常迫使民眾違停，甚至影響公共安全等。中央已核定多座停車場前瞻預算，然而市府推動進度卻是牛步，玫瑰停車場市民早已期盼多時，促市府加速辦理，盡早給市民朋友充足的停車空間及友善的公共設施。

新北市新工處長王益翔表示，全案目前正辦理工程招標作業程序，預計今年12月開工，2026年6月完工。

停車場 議員

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