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迎金面媽祖回台北城 蔣萬安細說歷史、盼台北再現風華

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安到北門古城前，率領北台灣各縣市局處及廟方人員起駕，恭迎金面媽祖。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安到北門古城前，率領北台灣各縣市局處及廟方人員起駕，恭迎金面媽祖。記者邱書昱／攝影

北台灣媽祖文化節今年正逢20週年，活動重頭戲「迎請清代台北府城大天后宮金面媽祖」今天在台北市北城門舉辦，市長蔣萬安率領局處起駕，盼雙軸活動讓台北城再現風華。台北市台灣省城隍廟董事長蘇宏仁說，金面媽祖於10月11日到14日駐駕台灣省城隍廟供市民參拜祈福。

這次除了北台灣8縣市，嘉義縣、雲林縣，共計26座宮廟代表蒞臨會香，同時聘請藝陣表演團體，展現迎媽祖的歡欣之情。蔣萬安從清朝細說，當年台北府有天后宮、文廟、武廟、城隍廟，到了日治時期為擴充城市，廟宇逐一被拆除，金面媽祖因而安置於新北市三芝。

他說，2004年台北城建城120週年之際，重新將金面媽祖迎回，當時便由省城隍廟作東接駕，也造就了北台灣媽祖文化節開創，今年適逢20週年，一路走來不易，多虧在地民眾、民意代表支持，透過雙軸活動，再現台北城風華、宮廟及媽祖文化。

恭迎媽祖的車隊及鑾轎，封街走在延平南路等大街巷弄，沿途經過的攤商店員們到外頭迎接參拜，就連外籍遊客也駐足停留參與盛宴。

蘇宏仁表示，恭迎「金面媽祖」神像穿越北城門象徵性重返台北城，台灣省城隍廟將於北城門前以古代官方祀典古禮迎駕，11日到14日駐駕台灣省城隍廟期間，舉辦全天祈福誦經法會，續於10月14日移駕板橋繼續相關活動。

台北市民政局長陳永德補充，自2004年開始，每年舉辦恭迎金面媽祖回台北城獲得迴響，2006年發起邀請北部各縣市民政局處及媽祖同祀宮廟擴大辦理「北台灣媽祖文化節」，也採以縣市輪值主辦模式。

他說，今年為第廿屆新北市擔任輪值主辦縣市，由「板橋慈惠宮」擔任東道主與新北市政府民政局共同主辦，共計17天系列活動，將傳統宗教為核心精神融入文化創意元素，展現出媽祖信仰與時俱進的文化特質。

媽祖鑾轎及花車遊行沿途經過的店家，也紛紛到外頭擺桌參拜。記者邱書昱／攝影
媽祖鑾轎及花車遊行沿途經過的店家，也紛紛到外頭擺桌參拜。記者邱書昱／攝影

媽祖 城隍廟 蔣萬安

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