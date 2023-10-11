新北濕地藝術季14日開幕 「匯．聚」多國藝術家作品

新北年度濕地藝術季即將於本周末登場，新北高灘處表示，今年第五屆以「匯．聚」為主題，除有各式濕地的藝術作品，也有音樂表演和環境友善市集，民眾除能在周末感受不一樣的濕地外，也能一同體驗各式文青活動。

高灘處說明，第五屆「2023新北濕地藝術季」將於10月14日開幕，今年主題「匯．聚」，特別邀請舞蹈生態系創意團隊Dancecology以濕地為題，展現環境劇場的開場表演，由濕地女神傳達人工濕地的四大功能「沉澱、過濾、吸附、平衡」，希望民眾在愉悅的心情下走入濕地、認識濕地，也為2023新北濕地藝術季揭開序幕。

「匯．聚」由國內外藝術家在體驗濕地、感受濕地後，用自然素材詮釋出11組屬於濕地的藝術作品，包含時間種子、濕地藝廊Wetland gallery、種下枝葉、I I KAO NI NARORE（譯Letʼ have a good face!）、淼芽、新月．浮島、巛巢、 共融、沼繫、療癒脊椎x藝術吧行動及濕地環境劇場等。

高灘處指出，14日起將連續兩個周末舉辦開展活動，在板橋區新月橋下的新海二期人工濕地規畫精彩的音樂表演和環境友善市集「裸裸實驗市」，一個沒有多餘包裝、沒有一次性垃圾、沒有人工添加的無包裝大型實驗，為落實濕地環境保護理念，民眾需自備容器，帶上購物袋，一起享受生活愛地球。

此外，每天有4場DIY手作工作坊，製作蘆葦手抄紙小卡、植物槌染方巾、手編稻草人及彩繪種子吊飾，運用自然素材讓民眾體驗創作的樂趣。還有濕地導覽、作品解說及策展人與藝術家對談分享會等。