獨／YouBike2.0E待上路 北北桃3市擬明年引進

隨著YouBike的普及，新北市2013年自創NewBike但無法與北市YouBike1.0共融慘被淘汰。過了10年後新北市仍在1.0汰換2.0過程，但有6縣市早已在使用2.0E電助力YouBike，新北市民不爽新北市府愛稱智慧城市但又跟不上腳步，藍綠議員都要求交通局盡快引進，新北交通局則回應，預計明年下半年度導入。

2013年新北市眼看台北YouBike1.0廣受採納，砸下3300萬自創NewBike，但無法與YouBike共融遭民眾批評共同生活圈硬要分，NewBike在新北最終走向淘汰命運。

時過10年後如今電助力車YouBike2.0E已在竹科、台中、嘉義、台南、高雄、屏東陸續投入，新北市仍在1.0汰換2.0過程中，新北市民不滿批評，新北市府每每號稱全台400萬人最大城市、也是智慧城市，但智慧程度永遠跟不上其他縣市！

記者日前試騎2.0E，使用高速檔上坡起步時，第一秒需要使勁踩才能行駛，但下一秒即能感受到電助力輔助驅動，腿部使力隨即較為輕鬆。記者以需要上下坡路段試乘，騎乘25分鐘，騎乘使力感受較2.0及1.0輕鬆許多。25分鐘騎乘電力2.0E使用7%。2.0E微笑單車公司定價30分鐘內20元，使用2.0E縣市多由政府補助10元，因此騎乘者刷悠遊卡僅需負擔10元。

新北市議員黃淑君表示，新北市交通局共享運具政策慢半拍，缺乏綜合規劃，還要配合北市政策方向，北市宣布YouBike2.0升級計劃時，新北還在加裝YouBike1.0，導致新北市光要全面汰換1.0還要到2025年才能完成，遑論其他縣市早在進行2.0升級為2.0E。共享單車是交通最後一哩路，新北市府若不繃緊神經加緊腳步規劃，將成交通轉乘後段班，受苦受害還是新北市民。

議員劉美芳也說，目前全台已有6縣市使用2.0E，新北要到明年才會購入2.0E電助力車，實在慢半拍應檢討。電助力車是更省力交通工具，面對超高齡社會民眾對電助力車需求只會越多，新北市府應加快腳步汰舊換新，造福無數騎單車通勤或從事休閒活動民眾。

目前新北市1.0共有635站、2.0有1201站。新北市交通局說，目前已與北市、桃園討論導入、收費、投放數量等計畫，預計明年下半年度導入，收費方式應會參考目前其他縣市做法。由於2.0E較適合長路程騎乘，且擔心國中生等初期使用未能有效掌控電助力車動力，因此將謹慎規劃投入方式。