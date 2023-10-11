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及早備水 基隆中正信義區2萬戶下周將停水23小時
自來水公司第一區管理處為辦理新北市瑞芳區台二線汰換管線工程，17日（周二）上午9時18日上午8時共計23小時，因管線斷管停水，造成中正、信義區停水1萬9139戶、水壓降低5320戶。水公司呼籲影響用戶及早儲水備用。
第一區管理處指出，這次為新北市瑞芳區台二線72K+530至73K+330汰換管線工程，17日（周二）9時起至18日（周三）上午8時止，共計23小時，辦理管線斷管連絡停水作業，需要配合停止供水。
停水區域：基隆市中正區／新富里、新豐里、海濱里、砂子里、碧砂里、長潭里、八斗里；信義區／孝岡里、孝深里、孝忠里（含 各巷弄）一帶，停水戶數1萬9139戶。
水壓降低區域：基隆市中正區／建國里、新富里、新豐里、砂灣里；信義區／孝德里、孝忠里、孝賢里、東安里、東明里（含各巷弄）一帶，水壓降低戶數5320戶。
一區處提醒上述區域請用戶提早儲水備用，停水期間因重大事故需緊急用水，請連絡基隆服務所（02）24252103或1910台水客服專線。
水公司副處長陳素卿說，此次因汰換工程停水近1天，水壓降低期間應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，另建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。
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