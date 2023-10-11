回響／新北鄰里滅火器 不少已見鏽蝕

本報關注基隆市戶外滅火器汰舊換新措施，7384具戶外舊式乾粉滅火器將分3年改為水煙型滅火器，學者肯定這作法是對的方向。基隆對戶外滅火器管理開第一槍，新北民代也促市府檢討新北鄰里滅火器政策，備而不用，但維管不能草率。

新北市補助里長設置滅火器累計逾35萬支，放置1樓、騎樓或樓梯間，平時由里長管理，每3年會安排巡檢。記者實地走訪板橋區巷弄，在靜巷內發現不少滅火器，有些放置路旁，有些掛牆邊，瓶身寫上公所及里別名稱，多數擺在半露天環境，不少底部已鏽蝕。

擔任義消的新北市議員彭一書說，戶外設置滅火器有必要性，遇突發狀況能在災害擴大前先用滅火器處理，目前市府只補助里長將滅火器設置在5樓老公寓出入口，很多社區大樓向他反映，「同樣繳稅，為何只有5層樓老公寓符合條件」。

新北市民政局長林耀長說，新北市2015年訂定新北市各區里鄰滅火器設置及管理建議事項，對放置滅火器位置以公寓1樓、騎樓等避免風吹日曬地點為主，方便緊急時刻快速取用。

林耀長說明，鄰里滅火器是由里基層工作費用支應，如遇老舊需汰換，里辦公處可視公共性等實際需求報區公所核定，會視優先順序補助。

基隆明年起分3年全面回收舊式乾粉滅火器，汰換為新型水煙式滅火器，市長謝國樑說，將由消防、民政系統商議，擇定陰涼、不會日曬雨淋位置，考慮加上包覆，也會有專人列管，放置在狹窄巷道及搶救困難地區為主，會嚴格落實定期檢驗，保持堪用狀態。