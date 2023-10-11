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松菸84周年 老員工「回娘家」

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
高齡102歲、警勤室老員工黃長江（前右）及最後一任松山菸廠廠長林文章（左2），彼此相識激動著握著手。圖／松山文創園區提供
高齡102歲、警勤室老員工黃長江（前右）及最後一任松山菸廠廠長林文章（左2），彼此相識激動著握著手。圖／松山文創園區提供

10月10日不只是中華民國生日，也是北市古蹟松山菸廠邁入84周年建廠日，松山文創園區昨辦「松菸萬歲宴」，邀菸酒公賣局時期的菸廠老員工們回娘家團聚，高齡102歲、警勤室老員工黃長江見到最後一任松菸廠長林文章，激動地握著彼此的手敘舊。

松山文創園區總監陳玉秀說，活化古蹟空間與再現菸廠珍貴的文史為重要使命，1937年起建的松山菸廠是台灣經濟產值重要之地，更是第1座現代化捲菸工廠，承載著無數珍貴的文史回憶，昨邀前後任300位員工出席，感念昔日製菸工廠的理、切、捲、包裝的勞動過程。

餐宴中，102歲黃長江見到林文章激動地握著彼此的手，聊了對方的近況，也和許久不見的同事老友們，談著當年在菸廠工作的往事。松山文創園區也訂製限量的84周年徽章送給菸廠前輩們做為獨家的紀念。

陳玉秀說，松山文創園區每年最大的策展活動「原創基地節」也辦理10屆，今年展覽到15日止，主題為「松菸LAND共享變態」回應場域生命史，由9組當代藝術創作者現地創作，策展內容聚焦「場域精神」、「生態永續」及「在地知識學」共展出10件藝術品。

她說，象徵松菸歷經日治時期專賣制度到菸酒公賣局時期公賣制度，到現今全民共享的松山文創園區，場域被賦予不同組織名稱和任務，如今在自然生態持續繁衍，為高度都市化的信義區帶來生命力，成為都市中生態跳島。

文創 松菸

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