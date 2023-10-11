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中正新橋改良動線 將增標示

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
中正橋改建工程已開通台北往新北方向；新北往台北方向仍暫維持由原橋通行。圖／新北市工務局提供
中正橋改建工程已開通台北往新北方向；新北往台北方向仍暫維持由原橋通行。圖／新北市工務局提供

耗資33億元的中正新橋，是連接台北中正區與新北永和區的重要橋梁，10月8日開通台北往新北方向後，有不少機車族發現若從最右側的機車專用道上橋往永和，要在短距離連切2個車道，批評動線設計很危險。新北市交通局說，日前已和台北市溝通，將設置往永和方向可走內側車道標示，往永和騎士可不走機車專用道。

2019年開工的中正新橋，工程以先建新橋再拆舊橋方式施工，今年10月8日終於開通台北往新北方向，不少機車族上橋後發現，新橋路面雖然比舊橋寬敞，但動線設計卻容易使車流交織。原先往永和方向是下橋前分永和路或環河西路，現在新橋在永和路或環河西路中，又設一個往新北環快的匝道，導致機車族從最右側專用道上橋，往永和要在短距離連切2個車道，讓民眾直呼「好危險」。

交通局說，機車可以騎外側專用道，也可以走內側兩個車道。若機車族要往永和方向，走中間車道上橋即可，若要往堤外、新北環快再走外側的機車專用道。

交通局已經請中正橋主管機關的台北市，在上游處增加往永和走內側、往堤外及環快走專用道的牌面，讓民眾提早選定，近日會完成裝設作業。

永和 車道

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