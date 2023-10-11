北市二殯擴建將完工 回饋金無共識

台北市第二殯儀館擴建將完工，預計12月試營運、明年1月啟用，也因二殯殯葬量能擴大，後續回饋金發放勢必要調整，但擴大多少範圍目前尚無共識。殯葬處回應，預計今年會再針對二殯擴建衝擊，邀專家開會，相關修法預計明年第一會期提案送議會，最快明年上半年通過。

北市立殯儀館回饋地方自治條例規定，一殯、二殯回饋金發放，包括一殯所在的中山區全區；二殯所在大安區全區、文山區一公里內的興泰、興旺、興昌三里及信義區一公里內的黎忠、黎平、黎安三個里。

文山區萬美里長鄧瑞興表示，萬美里雖距辛亥隧道有一段距離，但位處萬芳社區高點，二殯焚化爐的煙都會飄到里內影響空品，里內距離木柵焚化爐更遠都有回饋金，二殯回饋金不該排除在外；信義區嘉興里長鄭智耀認為，二殯擴建啟用後，車輛勢必變多對交通會有影響，回饋金是一定要的。

議長戴錫欽日前開座談會討論回饋金調整，戴認為，十多年前他也曾提自治條例修正，二殯回饋金大安區全區納入，但有些國父紀念館周邊的里有拿到，信義區緊鄰二殯部分里卻無法拿到，應採同心圓概念發放。

明年修法是否針對既有里檢討？他建議，可採落日條款方式處理，讓回饋金逐步回歸合理發放，需要再溝通。

議員曾獻瑩說，回饋金發放不單單僅用行政區畫分，應趁這次修法將交通、空氣等問題納入標準。尤其二殯雖位處大安區，但與文山區距離僅辛亥隧道，屆時擴大啟用後，對文山居民交通、空品影響將更劇烈。

議員許淑華認為，市長蔣萬安與里長座談時，曾有信義區里長提出檢討，蔣萬安當時將球丟給議會，這是鴕鳥心態，要不要檢討取決市長態度，應回歸專業評估。

殯葬處長張世昌表示，目前回饋金調整修法，還是要看試營運後狀況，是否擴大為1.3或1.5公里範圍。