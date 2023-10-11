板橋林家花園修復延宕 市府：已復工

新北市府、中央投入近2億元展開國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園）第二期修復工程，去年初歷經9次招標終於順利標出，卻被發現工程1年多來遲遲沒動靜，市議員黃淑君質疑市府的修復預算執行率過低。文化局解釋，修繕過程發現機電、水電設備工程須變更設計，要重送中央審議，接管汙水道必須會同水利局審議，工程才會延遲，相關程序完備後，本月已復工。

板橋林家花園是國內僅存最完整的園林建築，有170年歷史，是國內外遊客必訪景點之一。為加強古蹟維護管理，地方、中央共同推動修復工程，第一期建築整修、油漆工程2017年完工，第二期工程原訂2020年起分三階段針對園內香玉簃、榕蔭大池、觀稼樓、行政中心、汲古書屋、方鑑齋等建築展開修復，還有機電工程設備更新。

遇疫情、缺工、缺料問題，二期工程上網公告招標多次，在2022年4月第9次才順利發包，林家花園當初也因封閉部分設施，入園費降為半價，民眾卻發現1年多來，園內工程幾乎停滯，質疑「到底有沒有在修」，地方希望能加快速度。

新北市文化局主祕翁玉琴表示，去年展開第二期第一階段工程時，「打開」才發現林園因年代久遠，若要做機電水電須變更設計，相關變更要經文化部文資局審議，地方、中央共同努力，已在今年8月完成審議。

林家花園也要接管汙水下水道，這部分屬市府權責，文化局與水利局展開相關規畫與審議，作業已在9月完成，工程在10月復工，三階段工程預計2年完成。

文資保存專家、中國科技大學建築系教授閻亞寧表示，古蹟修復審議過程本就繁複，各地前瞻建設如火如荼進行，搶工、搶料現象更嚴峻，以前古蹟修復編完預算等個半年還來得及，現在工資、物價一等就差非常多。

閻亞寧還說，古蹟修復往往在工程開始後，才發現比原本想像更嚴重，尤其國定古蹟要二級審議，時間就會拉得較長。