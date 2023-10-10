南門市場歷史海報遭質疑 自治會允盡速修正

南門市場改建從7日試營運，今天是國慶連假最後1天現場人山人海，網友對南門市場歷史里程碑海報內容有疑慮。自治會表示，內容有考究只是簡述，導致民眾誤會，將盡速修正。

南門市場新大樓改建完成，攤商進駐後從7日起試營運，在國慶連假最後1天，市場內擠滿人潮，但網友對南門市場靠近1樓3號門附近的介紹市場歷史里程碑內容有疑慮。

南門市場歷史里程碑海報內容提到「1926年、民國15年，戰後少了日本顧客，多了和國民政府一同從中國大陸遷來到外省住民，市場裡增添許多外省風味…」等字句。不過，網友指出，台灣是1945年光復，國民政府是1949年播遷來台。

根據南門市場官網介紹內文為1926年（民國15年）因南門市集原有空間不敷使用，增建1棟以經營五金、藥品等商品為主的市場，並嚴格限制營業種類。日治時期位在舊城南門口外的市場，因行政區屬台北州台北市千歲町，又名千歲市場，創建時為1棟磚造平房，是當地蔬果集散中心。

對此，南門市場自治會長王銓國接受中央社記者採訪時表示，南門市場前身為千歲市場，當時因南門口外常有附近農稼、獵人等交易，逐漸匯集成為市集，到台灣光復後才更名為南門市場。

他說，海報相關歷史內容都是經考究及確認，應該沒問題，會在1樓張貼南門市場歷史里程碑，只是希望讓消費者了解市場演變，且是與公關公司溝通後才設置。

南門市場自治會指出，因市場歷史里程碑沿革引用資料原有前後文，但引用文字未包含前文，導致容易使民眾誤會，將盡速修正文字內容。

台北市市場處表示，南門市場歷史里程碑資料是由市場自治會向公關公司簡述相關歷史，張貼供民眾了解，若內容有需補充或修正部分，會與市場自治會溝通。

另外，許多民眾趁國慶連假最後1天逛進駐新大樓的南門市場，有民眾認為上下樓交接處電扶梯冷氣不涼、廁所髒等小缺失。

市場處對此指出，南門市場仍在試營運，會收集相關意見後修整。