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板橋林家花園修復延遲 新北：變更設計再送審議已復工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋林家花園觀稼樓目前已圍起來禁止進入。記者葉德正／攝影
板橋林家花園觀稼樓目前已圍起來禁止進入。記者葉德正／攝影

新北市府、中央投入近2億元展開國定古蹟林本源園邸（板橋林家花園）第二期修復工程，去年初歷經9次招標終順利標出，卻被發現工程近一年多來遲遲沒動靜，新北市議員黃淑君發現市府編列預算執行率過低。文化局解釋，修繕過程「打開後」才發現機電、水電設備工程須變更設計，礙於規定須重送中央審議，加上同時要接管汙水道，也要會同水利局審議，工程才會延遲，相關程序已經完成，工程已在10月復工。

國定古蹟板橋林家花園是國內僅存最完整的園林建築，有170年左右歷史，是許多國內外遊客必訪景點之一，連AIT處長孫曉雅今年初也不忘帶著全家人造訪。

因年代久遠，為加強古蹟維護管理，地方、中央共同推動修復工程，第一期建築整修、油漆工程已在2017年完工，第二期工程原訂2020年起分三階段針對園內香玉簃、榕蔭大池、觀稼樓、行政中心、汲古書屋、方鑑齋等建築展開修復，還有相關機電工程設備更新。

然而碰上疫情與缺工、缺料問題，二期工程上網公告招標多次，在2022年4月第九次才順利發包，林家花園當初也因封閉部分設施，入園費用改為半價，但民眾卻發現這一年多來，園內工程遲遲沒有動靜，質疑到底有沒有有在修，因工區封閉無法進入，讓不少遊客希望能加快修復速度。

新北市文化局主祕翁玉琴表示，去年展開第二期第一階段工程時，「打開」才發現林園因年代久遠，若要施作機、水電須變更設計，由於是國定古蹟，相關變更要再經文化部文資局審議，才會有所推遲，經過地方、中央努力，已在今年8月完成審議。

本次林家花園也要接管汙水下水道，這部分屬於市府權責，文化局也與水利局展開相關規畫與審議，作業已在9月完成，工程已經在10月復工，三階段工期預計2年完成。

文資保存專家、中國科技大學建築系教授閻亞寧表示，古蹟修復常遇到三種類型問題，古蹟修復審議過程本就較繁複，現因全國因推動前瞻建設，各地都在搶工、搶料，以前古蹟修復編完預算等個半年還來得及，但現在工人、物價費用一等就差非常多，這是全國古蹟修復都面臨的問題。

其次古蹟修復往往在工程開始後，才會發現比原本想像的問題還嚴重，他比喻就像長者到醫院就醫，表面上看起來康復出院，但難保隔天不會出現其他問題，就像以為是盲腸炎，打開後其實是更嚴重的腹膜炎，「全國100個古蹟有101個都有這個問題」，變更設計就會遇上要重新送審問題，尤其國定古蹟要二級審議，時間就會拉得比較長。

最後閻亞寧也指出，雖建築師與營造廠都有相關證照與資格，但每個人的「功力」也都不同，不過他表示，林園這次的廠商口碑不錯，只是範圍比較大、情況較複雜，他認為若能從縮短行政流程等方式著手，才能加速古蹟修復與管理維護效率。

板橋林家花園一窺當年大家族的繁盛。記者葉德正／攝影
板橋林家花園一窺當年大家族的繁盛。記者葉德正／攝影
板橋林家花園古色古香，吸引國內外遊客造訪。記者葉德正／攝影
板橋林家花園古色古香，吸引國內外遊客造訪。記者葉德正／攝影
板橋林家花園有著保存完整的園林建築。記者葉德正／攝影
板橋林家花園有著保存完整的園林建築。記者葉德正／攝影
板橋林家花園國慶日免費開放入園，吸引許多遊客造訪。記者葉德正／攝影
板橋林家花園國慶日免費開放入園，吸引許多遊客造訪。記者葉德正／攝影
板橋林家花園古色古香，吸引許多國內外遊客造訪。記者葉德正／攝影
板橋林家花園古色古香，吸引許多國內外遊客造訪。記者葉德正／攝影
板橋林家花園目前正展開第二期修復工程。記者葉德正／攝影
板橋林家花園目前正展開第二期修復工程。記者葉德正／攝影
板橋林家花園工區目前已圍起來禁止進入。記者葉德正／攝影
板橋林家花園工區目前已圍起來禁止進入。記者葉德正／攝影

國定古蹟

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