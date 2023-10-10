新北補助里長設35萬支滅火器 民代：為何5樓公寓才有

本報關注基隆市戶外滅火器管理措施，基隆明年起分3年全面回收7384具戶外舊式乾粉滅火器，改用水煙型滅火器，學者肯定這做法是對的方向。基隆對戶外滅火器管理開第一槍，新北民代也促市府強化新北滅火器管理，避免里政系統、消防系統多頭馬車。

新北市補助里長設置滅火器有35萬2000餘支，放置1樓、騎樓或樓梯間，平時由里長管理，市府每3年會安排巡檢。新北市民政局長林耀長說，新北市2015年訂定新北市各區里鄰滅火器設置及管理建議事項，對滅火器位置有詳細規定，主要以公寓1樓、騎樓等避免風吹日曬地點為主，要能在緊急時刻可快速取用。先前三重傳出公所不再補助2樓以上公寓放置滅火器，林耀長表示，樓梯間屬住戶私人空間，放置在樓上不易供民眾拿取，確實會有盲點。

新北市議員江怡臻表示，里鄰設置滅火器能提高防火滅火意識，也守護公共安全，原則上支持目前做法，使用前務必注意壓力指針在合格範圍。

擔任義消的新北市議員彭一書也說，他認為戶外設置滅火器有其必要性，雖然遇到突發狀況能夠撥打119，但如果能在災害擴大前先用滅火器處理，能避免更多財損，對民眾也有利。不過彭一書說，目前市府只補助里長將滅火器設置在5樓公寓的出入口，但其實很多社區大樓也都有跟他反映，如果能夠有救急的滅火器，也能防止災害擴大，「同樣都繳稅，為何只有公寓能夠有」。

林耀長說明，目前各里的滅火器是由里長的里基層工作費用支應，每3年都會由各里辦公處定期檢視外觀並更換藥劑，如遇老舊需汰換，由各里辦公處視公共性及公益性等實際需求，報經區公所核定，若地方反映有需求，會視優先順序補助放置。

嘉南藥理大學副校長、公共安全消防系特聘教授蘇銘宏表示，基隆明年起分3年對7384具戶外舊式乾粉滅火器汰舊換新，改用更先進的水煙型滅火器，這作法方向是對的，水煙型比乾粉更環保，能避免環境汙染，建議戶外滅火器要有櫥櫃等遮蔽，避免風吹日曬雨淋變質，滅火器鋼瓶10年要檢驗一次，這些都是不能免的程序。

新北市消防局副局長陳國忠說，消防局主要業務是室內消防設備，安置建築1樓與梁柱上的滅火器，主要是提供民眾初期滅火，與消防人員使用的消防設備標的不同，設置滅火器仍有其必要性，可做第一時間搶救，但如果是機車火警，火載量較大，光靠滅火器效果有限，還是要打119由消防人員來處理。

戶外滅火器管理成為棘手難題，戶外滅火器來源有些是民政系統補助給里長，有些是公益捐贈，時間一久，管理亂象浮現，蘇銘宏建議，滅火器管理還是交給有這方面專業能力的消防主管機關主導較合理。