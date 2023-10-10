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新北今增5例登革熱 泰山義學坑步道沿線列高風險警示

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局在瓊仔湖土地公廟插立警示牌。圖／新北衛生局提供
新北衛生局在瓊仔湖土地公廟插立警示牌。圖／新北衛生局提供

國內登革熱疫情持續延燒，新北市今再增5例本土登革熱病例，皆為男性。其中1例無中南部活動史，但平日曾至泰山區義學坑步道運動，衛生局為防範疫情，已在義學坑步道沿線插立警示牌。

新北衛生局指出，今日新增5例為介於27歲至67歲間男性，發病日為9月23日至10月6日之間，其中新店、汐止及中和區等3例皆有台南旅遊史，林口區個案潛伏期曾於八里區長道坑筍園活動，泰山區個案無中南部活動史，但平日至泰山區義學坑步道運動。

新北市府持續針對個案住家、活動地周邊清除孳生源及噴藥，並於義學坑步道、瓊仔湖土地公廟、崎頭古道，山頂公園等區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域需落實防蚊措施。衛生局提醒，近期北部降雨機會增加，請民眾務必加強清除戶內外孳生源，環境中沒有積水容器就不養蚊，不養蚊就能避免感染登革熱。

新北衛生局在義學坑步道插立警示牌，提醒民眾進入該區域需落實防蚊措施。圖／新北衛生局提供
新北衛生局在義學坑步道插立警示牌，提醒民眾進入該區域需落實防蚊措施。圖／新北衛生局提供

衛生局 登革熱

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