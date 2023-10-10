新北今增5例登革熱 泰山義學坑步道沿線列高風險警示

國內登革熱疫情持續延燒，新北市今再增5例本土登革熱病例，皆為男性。其中1例無中南部活動史，但平日曾至泰山區義學坑步道運動，衛生局為防範疫情，已在義學坑步道沿線插立警示牌。

新北衛生局指出，今日新增5例為介於27歲至67歲間男性，發病日為9月23日至10月6日之間，其中新店、汐止及中和區等3例皆有台南旅遊史，林口區個案潛伏期曾於八里區長道坑筍園活動，泰山區個案無中南部活動史，但平日至泰山區義學坑步道運動。