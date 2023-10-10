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新北唯一民間發起！林口升旗典禮現場4000人 不畏風雨擠爆

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
林口升旗典禮邁入第7年，今年現場約4000人到場。圖／蔡淑君提供
林口升旗典禮邁入第7年，今年現場約4000人到場。圖／蔡淑君提供

新北市林口國慶升旗典禮已邁入第7年，今日在林口運動公園登場，並湧入4000多人，台下一片國旗海飄揚，眾人齊唱國歌。

林口國慶升旗典禮源自於2017年世大運，為替我國選手加油，不少家家戶戶高掛國旗與標語，「林口阿姨」市議員蔡淑君為延續這份感動，每年的國慶與元旦都會舉辦升旗典禮，今年已經邁入第7屆。

林口國慶升旗典禮活動於社區運動公園溜冰場舉辦，不少熱情民眾6點冒著雨排隊。蔡淑君準備小國旗、國旗造型筆及餐點；立委洪孟楷也提供國旗護腕，由林口國民運動中心老師帶動唱，與民眾一起動起來，並由知名導演、香港資深藝人馮淬帆、蔡淑君擔任升旗手，在8點升旗。

蔡淑君指出，前兩年因為疫情關係，升旗典禮曾有限制人數，一下就秒殺了；疫情過去了，不再限定參加人數，今年約4000人參加，公園爆滿。

林口區長廖武輝指出，為了慶祝雙十國慶，林口區公所於主要道路及交流道周邊插掛數百面國旗，10月10日林口這場國慶活動，也是新北唯一不是由公所舉辦的，意義非凡。

林口升旗典禮邁入第7年，今年現場約4000人到場。圖／蔡淑君提供
林口升旗典禮邁入第7年，今年現場約4000人到場。圖／蔡淑君提供
林口升旗典禮邁入第7年，今年現場約4000人到場。圖／蔡淑君提供
林口升旗典禮邁入第7年，今年現場約4000人到場。圖／蔡淑君提供
林口升旗典禮由知名導演、香港藝人馮淬帆當升旗手。圖／蔡淑君提供
林口升旗典禮由知名導演、香港藝人馮淬帆當升旗手。圖／蔡淑君提供

林口 國旗 國慶

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