新北唯一民間發起！林口升旗典禮現場4000人 不畏風雨擠爆

新北市林口國慶升旗典禮已邁入第7年，今日在林口運動公園登場，並湧入4000多人，台下一片國旗海飄揚，眾人齊唱國歌。

林口國慶升旗典禮源自於2017年世大運，為替我國選手加油，不少家家戶戶高掛國旗與標語，「林口阿姨」市議員蔡淑君為延續這份感動，每年的國慶與元旦都會舉辦升旗典禮，今年已經邁入第7屆。

林口國慶升旗典禮活動於社區運動公園溜冰場舉辦，不少熱情民眾6點冒著雨排隊。蔡淑君準備小國旗、國旗造型筆及餐點；立委洪孟楷也提供國旗護腕，由林口國民運動中心老師帶動唱，與民眾一起動起來，並由知名導演、香港資深藝人馮淬帆、蔡淑君擔任升旗手，在8點升旗。

蔡淑君指出，前兩年因為疫情關係，升旗典禮曾有限制人數，一下就秒殺了；疫情過去了，不再限定參加人數，今年約4000人參加，公園爆滿。