蘆洲和平路將銑鋪封路 13日、14日夜間車輛需改道

新北蘆洲和平路為蘆洲地區鄰里間連繫的交通要道，車流量龐大，路面目前急需改善，新北養工處為此將於13日、14日晚間10時至隔天清晨6時做銑鋪工程，屆時將分兩階段封閉和平路，用路人需提前改道。

養工處指出，和平路為蘆洲地區鄰里間連繫的交通要道，附近小型工廠、店家林立，車流量龐大；這次鋪面銑鋪工程採用比一般材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後維護頻率。

養工處說明，該工程共分兩階段，第一階段於10月13日晚上10時至12時，封閉和平路（中山二路至正和街區間）施工；第二階段則於10月14日晚間12時至隔日清晨6時，封閉和平路（中山二路至光華路區間）施工，請車輛改走九芎街、光華路、中正路、中山二路、正和街等路段通行。