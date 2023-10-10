斷橋原因出爐 五股觀音坑溪橋重建 拚明年底完工

新北五股觀音坑溪橋位於觀音坑溪匯入淡水河交岔口，串連河濱自行車道與八里左岸僅供人與自行車通行的橋，因橋索鏽蝕嚴重，市府發包改善工程，原定今年8月完工，卻在4月間接連發生斷橋事故、工人被鋼索擊中等意外，工程一波三折。高灘處決定斥資7300餘萬元重建，預計12日評選出最佳廠商，拚今年底完成設計，明年底前完工。

水利局委託台灣省土木技師公會鑑定橋梁倒塌原因也出爐，原因指向橋索鏽蝕比預估嚴重，廠商修復過程相關支撐與臨時索不足導致斷橋。新北市高灘處長張修銘推測，五股觀音坑溪橋已使用19年，觀音坑溪口屬感潮河段，有可能是半鹹水與半淡水情況，導致鏽蝕加劇。

張修銘說明，此次標案採最有利標，工程設計同樣採不落墩方式打造鋼拱橋造型，因位處觀光景點，造型希望不要太單調，要能融合周邊景觀。

市議員李宇翔說，觀音坑溪橋是地方休閒重要橋梁，水利局在工安、勞安都要把關。市議員蔡淑君建議，期待設計應更符合在地景觀特色。市議員陳明義表示，未來觀音坑溪有堤防加高問題，橋梁設計也該納入規畫。