北市明年初研議設行人自動秒數可行性

為解決內科塞車，並洗刷行人地獄惡名，台北市長蔣萬安日前市政會議拍板台北市優先進行港墘、民權東路等五路段37處智慧交通號誌，每200至240秒作為一周期，依照車流現況調整綠燈秒數，蔣也指示交通局，參考國外作法，明年1月前研議裝設行人與車流自動秒數調整的智慧交通號誌可行性，盼降低年長者交通事故悲劇。

另，新北2019年起陸續在汐止大同路、汐止新台五路、淡水民權路、五股成泰路與新店復興路路廊設置AI動態號誌運輸走廊，今年已完成新烏、北宜路廊與中和南勢角路廊動態號誌走廊。

台北市交通局交工處指出，北市府已在103處路口設置智慧號誌，去年在基隆路、台北車站周邊設置後觀察，基隆路車流旅運時間縮短8%、台北車站周邊路段平均縮短12%。

「等同有一雙眼睛在路口」，交工處說，不同於傳統的紅綠燈號誌，過去是透過手動調整號誌秒數，一天24小時分為10個號誌秒數時段，智慧交通號誌以每200至240秒周期，透過智慧化偵測路口車流，自動運算號誌時間，例如車多將延長車流綠燈秒數，車流少則縮短綠燈秒數。

交工處表示，港墘路、民權東路車流速率約是D、E等高密度車流等級，蔣萬安指示優先施作這5路段、共37處路口改為智慧交通號誌，由科技偵測車流調整紅綠燈秒數，每處路口經費約120萬元，將採取分年計畫，預計到2025年，會完成29路段、共221處路口，都改為智慧交通號誌。