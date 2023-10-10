燈會玉兔還在流浪 千萬維運費待認養

2023年台灣燈會在台北，主燈「玉兔壯彩」活動結束後暫放北投機廠，北市府曾喊最遲6月找到新家，至今卻還在流浪。有議員指出，主燈體積龐大，移置及組裝要耗資上千萬，失去鋒芒的主燈成燙手山芋。台北市觀傳局回應，除函請中央協助詢問所轄各風景區管理處典藏意願，也持續尋覓及評估合適地點。

「玉兔壯彩」體積高16公尺、長11公尺、寬8公尺，重達20噸，市府曾評估放置北流、北士科、天文館、士林官邸皆不適宜。組裝、移置及首年維運費用要1000萬；若欲回復聲光效果、臉部表情，經費高達2000萬。

觀傳局曾詢問府內各機關，皆無認養意願，潛在認養單位也考量費用、場地等因素婉拒；9月18日已發函交通部觀光署協助詢問轄下各風景管理處是否願意典藏。

北市議員何孟樺表示，2023台灣燈會今年2月在台北登場，北市府曾喊話將於今年6月幫「玉兔壯彩」找到新家，如今活動結束8個月，主燈仍上演「玉兔流浪記」，被解體存放北投機廠，無單位或廠商想認養。至於其他作品，陸續由參展單位收回、原地保存，或由相關單位典藏認養。

何質疑，柯市府為爭取台灣燈會主辦權，信誓旦旦說北市府可處理主燈後續安置，前市長柯文哲當初想放在仁愛圓環，因規畫不當、設想不周而作罷，蔣市府還得收拾殘局，請求中央協助。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，如果辦大型活動像施放煙火般，沒有善用長尾效應很可惜，若台北市有辦法系統性地將公共藝術品保留下來，放置在合適的公共空間如廣場、公園等，就能延續作品生命，也增添地方風采，期待蔣市長可以有新作法，避免一次性活動，才能將效益放大。