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新店裕隆城加車增班祭抽獎 連假2天接駁破萬人

中央社／ 新北9日電

新店裕隆城開幕以來常湧人潮致交通壅塞，新北市政府交通局今天表示，在要求業者祭抽獎活動，鼓勵民眾搭乘大眾運輸接駁下，連假2天接駁累計破萬人，紓解交通已明顯奏效。

交通局發布新聞稿表示，在雙十國慶連假仍將湧現人車潮預估下，交通局要求業者精進大眾運輸接駁計畫，將原6台接駁中巴外，再新增2台大巴，以增加接駁量能。

交通局科長吳政諺表示，交通局、警察局於國慶連假期間均派員進駐裕隆城應變中心，督導業者加車並加密接駁車班，由捷運大坪林站5號出口接駁直達裕隆城商場的點對點接駁，人滿即發車，全力疏運人潮。

他表示，根據統計，在業者祭出抽獎優惠，鼓勵消費者搭乘接駁車措施下，連假第1天開出131車次，共接駁5100人，第2天146車次共接駁6000人，連假2天來共開出277班次、接駁人數達1萬1000餘人，接駁精進計畫奏效，有效紓緩商城周邊交通秩序。

交通局表示，再次提醒民眾多利用大眾運輸接駁，不僅可以省下停車費及找停車位時間，也避免遍尋不著車位影響逛街購物好心情；另外，警察局也將增派警力加強取締占道排隊等候進場的違規車輛，以維周邊交通秩序與順暢。

連假 國慶

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