國慶新北捷運運量較中秋增9％ 住房率略降

雙十連假進入尾聲，新北市捷運公司統計，雙十連假前兩日平均運量達7萬2065人次，較中秋連假平均日運量6萬6074人次多出9％。新北市觀光旅遊局統計，雙十連假前三日住房率約6成，與中秋假期前二日住房率差不多，但有小降，郊區型訂房率則超過9成。

新北捷運公司表示，今年中秋連假期間推出「植覺市集」與「台灣設計展」暖身活動，3日連假平均日運量達6萬6074人，較前一周假日5萬9568人高出10%以上。

新北捷運表示，本次國慶4天連假，再推出「台灣設計展衛星展區」與「移動美學列車」，前兩日平均運量達7萬2065人，較中秋連假再高出9%。

新北捷運也說，新北捷運的運量在中秋與國慶連假前一日單日均突破9萬2000人，都創下歷史新高，主要還是受益於TPASS定期票與相關品牌行銷活動得到正面成效。

新北捷運說，2023年9月份平均運量7萬6740人也較去年同期5萬3771人提升超過42%，民眾搭乘大眾運輸工具出遊比例明顯提高。

至於住房率部分，新北市觀旅局表示，新北市國慶連假訂房率前3天平均約6成，郊區型訂房則超過9成，較交通部觀光署所公佈全國平均55.96%為高。