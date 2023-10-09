憂明揚大火重演 台北市10月底稽查50家危險工廠

屏東明揚公司9月底發生火災引發粉塵爆炸，造成10人死亡、逾百人受傷，其中4名消防員殉職。有議員今指出，北市只針對面積200平方公尺以上工廠，在2025年底前檢查一次火災管理，稽查數過少。北市產發局回應，其實每半年局處都會進行3場次聯合稽查，10月底前還會針對50家且不分面積大小的化學物品、運動用品及危險物品類的工廠做完稽查。

據北市府統計，截至今年9月，登記在案的工廠共937家。北市議員秦慧珠表示，在加強工廠火災管理上，北市府只針對面積200平方公尺以上工廠，要求在2025年底前就權管事項至少檢查一次，明顯太過鬆散。

秦慧珠說，由北市產發局主辦，邀集消防局、建管處、勞檢處及環保局等單位辦理的聯合稽查，每半年才辦理3場，稽查次數太少，至9月只查到4家違規業者，其中2家已搬遷、1家改善後完成登記，1家仍違規營業被斷水電；4家都是未完成工廠登記，擅自從事物品製造加工。

秦慧珠指出，明揚公司囤放過量化學品未申報，是造成悲劇的原因之一，經濟部事後稽查才發現，廠區囤放架橋劑超量30倍達3000公斤未申報。而台北市也有2家工廠申報危險物品，包括台灣菸酒公司台北啤酒廠申報1200公斤的硝酸，北市府直到議員索資後才在10月3日排定稽查，業者縱使有超過申報量的可能，也有時間去做「改善」。

秦慧珠認為，台北市地狹人稠，違規工廠之稽查管理及危險物品的存放更要嚴格，否則一旦發生危險事故，釀成災害恐更加可怕。北市府應訂定專案，要求200平方公尺以上工廠在今年底前就權管事項至少檢查一次，也可另訂單行法規，禁止工廠放置危險物品。

北市產發局工商科長許健輝回應，在屏東明揚工廠火在後，台北市長蔣萬安就找相關局處開會，指示，針對化學物品、運動用品、危險物品工廠檢查，面積達200平方公尺以上有17家、未滿的有33家，大面積工廠會在10月3日至24日稽查完畢，小面積則在10月底前完成；這些工廠未來在聯合稽查時也會是重點。