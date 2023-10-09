快訊

長輩挪用公仔錢買育兒品！教育部影片惹眾怒 潘文忠親上火線回應了

上士班長播A片給女兵看又開黃腔 不滿遭撤職打官司因「這點」逆轉勝訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂明揚大火重演 台北市10月底稽查50家危險工廠

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
屏東科技產業園區明揚國際公司廠房爆炸，釀4名消防員殉職、11名警義消輕重傷。圖／聯合報系資料照片
屏東科技產業園區明揚國際公司廠房爆炸，釀4名消防員殉職、11名警義消輕重傷。圖／聯合報系資料照片

屏東明揚公司9月底發生火災引發粉塵爆炸，造成10人死亡、逾百人受傷，其中4名消防員殉職。有議員今指出，北市只針對面積200平方公尺以上工廠，在2025年底前檢查一次火災管理，稽查數過少。北市產發局回應，其實每半年局處都會進行3場次聯合稽查，10月底前還會針對50家且不分面積大小的化學物品、運動用品及危險物品類的工廠做完稽查。

據北市府統計，截至今年9月，登記在案的工廠共937家。北市議員秦慧珠表示，在加強工廠火災管理上，北市府只針對面積200平方公尺以上工廠，要求在2025年底前就權管事項至少檢查一次，明顯太過鬆散。

秦慧珠說，由北市產發局主辦，邀集消防局、建管處、勞檢處及環保局等單位辦理的聯合稽查，每半年才辦理3場，稽查次數太少，至9月只查到4家違規業者，其中2家已搬遷、1家改善後完成登記，1家仍違規營業被斷水電；4家都是未完成工廠登記，擅自從事物品製造加工。

秦慧珠指出，明揚公司囤放過量化學品未申報，是造成悲劇的原因之一，經濟部事後稽查才發現，廠區囤放架橋劑超量30倍達3000公斤未申報。而台北市也有2家工廠申報危險物品，包括台灣菸酒公司台北啤酒廠申報1200公斤的硝酸，北市府直到議員索資後才在10月3日排定稽查，業者縱使有超過申報量的可能，也有時間去做「改善」。

秦慧珠認為，台北市地狹人稠，違規工廠之稽查管理及危險物品的存放更要嚴格，否則一旦發生危險事故，釀成災害恐更加可怕。北市府應訂定專案，要求200平方公尺以上工廠在今年底前就權管事項至少檢查一次，也可另訂單行法規，禁止工廠放置危險物品。

北市產發局工商科長許健輝回應，在屏東明揚工廠火在後，台北市長蔣萬安就找相關局處開會，指示，針對化學物品、運動用品、危險物品工廠檢查，面積達200平方公尺以上有17家、未滿的有33家，大面積工廠會在10月3日至24日稽查完畢，小面積則在10月底前完成；這些工廠未來在聯合稽查時也會是重點。

許健輝解釋，議員提到的專案，是去年消防局訂定的辦理方式，針對火災管理救各自權管部分在2925年底前，將面積達200平方公尺以上工廠全部稽查一次，約500家，每半年也會由產發局主辦進行3場次聯合稽查。

屏東科技產業園區明揚國際公司廠房爆炸，釀4名消防員殉職、11名警義消輕重傷。圖／聯合報系資料照片
屏東科技產業園區明揚國際公司廠房爆炸，釀4名消防員殉職、11名警義消輕重傷。圖／聯合報系資料照片
屏東科技產業園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，造成10死、112人傷的悲劇。圖／聯合報系資料照片
屏東科技產業園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，造成10死、112人傷的悲劇。圖／聯合報系資料照片

議員 秦慧珠

延伸閱讀

借鏡屏東明揚大火 竹市推危險物品工廠安全輔導計畫

里長租帳篷 長輩冒雨打疫苗...議員批「還沒打先感冒」

資源分配不均？議員：萬華「又老又窮」 大安「老多窮少」

北市敬老卡執行率不到50% 26處場館使用人次掛零

相關新聞

國慶新北捷運運量較中秋增9％ 住房率略降

雙十連假進入尾聲，新北市捷運公司統計，雙十連假前兩日平均運量達7萬2065人次，較中秋連假平均日運量6萬6074人次多出...

憂明揚大火重演 台北市10月底稽查50家危險工廠

屏東明揚公司9月底發生火災引發粉塵爆炸，造成10人死亡、逾百人受傷，其中4名消防員殉職。有議員今指出，北市只針對面積20...

水田候鳥季登場 國慶鳥灰面鵟鷹過境貢寮田寮洋

新北貢寮除了「海洋音樂祭」遠近馳名，還有「水田候鳥季」！今年海祭落幕時，秋過境與冬候鳥的先遣部隊鷹斑鷸、高蹺鴴，以及國慶...

2023燈會「玉兔」還在流浪 維運費破千萬無單位認養

2023年台灣燈節在台北，主燈「玉兔壯彩」吸引人潮，活動結束後放北投機廠，北市府曾喊6月找到新家，2月至今卻還在「流浪」...

新北校園通APP積點跨平台用 超商、LINE POINTS都有

新北校園通APP今年9月改版，並搭配BIG FANS滿點抽獎，從10月11日至10月31日止，依活動內容點擊觀看訊息，即...

五股觀音坑溪斷橋原因出爐 重建案開標預計明年底完工

發生在今年4月21日的新北市五股觀音坑溪橋斷橋事件，接連造成4名工人受傷，新北市高灘處斥資7300餘萬元重建，日前開標有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。